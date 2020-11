El bipartito de Alicante ha sacado adelante el cuarto y presumiblemente último ajuste en el Presupuesto de 2020. Y lo ha hecho con el único respaldo del PSOE, que también se espera que "facilite" la aprobación de las cuentas de 2021, según anunció el presidente de la Generalitat y secretario general del PSPV, Ximo Puig. En la abstención se han quedado Compromís y Vox, frente a Unidas Podemos que se ha mantenido en el "no".

Con esta modificación de créditos de un montante total de 11,8 millones, el Ayuntamiento de Alicante se dota con 1.057.000 euros para el suministro de mascarillas quirúrgicas para los colectivos más vulnerables, servicios esenciales y población en general y se destinan 968.000 euros para la contratación por emergencia del refuerzo del servicio de limpieza en colegios. Además, en cumplimiento del acuerdo de Pleno de 25 de junio, se incluyen 17.500 euros para la convocatoria de un concurso de diseño y ejecución de una escultura memorial en recuerdo de los alicantinos fallecidos por la pandemia de covid-19. "Cubiertas dichas necesidades, el equipo de gobierno atenderá otras cuestiones para las que la dotación de crédito del Presupuesto de 2020 es insuficiente o inexistente y no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente sin perjuicio para los intereses municipales", según el gobierno municipal, en alusión a los 4.811.068,95 euros para cubrir el déficit del transporte urbano en autobús desde el pasado mes de marzo cuando se decretó el confinamiento y hasta final de año, "provocado por el drástico descenso en el número de viajeros", 656.134,45 euros para hacer frente al pago de las Cuotas de Urbanización del Plan Parcial PE/APA9 en Vistahermosa, unos 82.000 euros para cumplir una sentencia por unas obras en la Explanada de España, además se destinará 4.219.645,35 euros para hacer frente a otra sentencia contraria a los intereses municipales por el aprovechamiento resultante del proyecto de ocupación directa para la ampliación de los IES Virgen del Remedio y Leonardo Da Vinci.

En el transcurso del pleno extraordinario, celebrado de forma telemática, la concejala de Hacienda, Lidia López (PP), ha negado que el bipartito llegue "tarde" con este ajuste del Presupuesto, pese a que se anunció para el pasado verano. También ha negado las críticas por las partidas recogidas, ya que no se incluye ninguna de las iniciativas incluidas en el documento surgido de la Comisión para la Recuperación de Alicante, pese a lo anunciado inicialmente por el equipo de gobierno liderado por Luis Barcala.

Y es que la izquierda en bloque, e incluso Vox, ha criticado los tiempos y el contenido de la modificación del Presupuesto, que se culminará con la aprobación definitiva a escasos días de que finalice el año. El concejal socialista Miguel Millana ha defendido que su grupo mantiene la "gran esperanza" de que su "ideario de refuerzo de lo público sirva para muchas cosas, sobre todo para superar las desigualdades sociales". Al respecto, ha señalado que el Ayuntamiento debe "cubrir un papel esencial en la lucha por la recuperación de la economía local". "Le pedimos que nos escuche y cambie el rumbo de la gestión del gobierno. Esta modificación del Presupuesto la vemos intrascendentes para los retos que tiene la ciudad. Nos gustarían gestos ante la emergencia social. Esperamos que con nuestro apoyo se asiente otra forma de encarar los problemas", ha señalado el concejal socialista. Su grupo, después, ha apoyado el ajuste en las cuentas, cambiando su voto inicial de la Comisión de Hacienda, donde se abstuvieron.

Desde Unidas Podemos, la edil Vanessa Romero ha lamentado el fondo y la forma. "Estamos a 19 de noviembre, pero siempre podría ser peor, podían haber presentado la modificación en diciembre. El bipartito se caracteriza por llegar tarde a todo y mal. Esta modificación además ha quedado en retoques estéticos. Ahora ya no hay tiempo para hacer más. Tenía que incluir fondos para hacer frente a la crisis del covid, pero nos traen una modificación de créditos que no tiene ninguna relación con el documento aprobado en la Comisión de Recuperación, que para ustedes fue un teatro".

El portavoz de Compromís, Natxo Bellido, también se ha sumado a los reproches al bipartito por los tiempos y el contenido del ajuste. "Esta modificación la podíamos titular 'lo que pudo ser y no fue'. Lo hablado en julio y lo presentado hoy se parece como un huevo a una castaña. Entonces eran tiempos de dialogo. No se ha hecho caso alguno a las propuestas de la Comisión de Recuperación. Tenemos un pleno de 29 concejales haciendo oposición, y así es difícil que salgan las cosas", ha señalado Bellido, quien ha recordado que el bipartito decidió sacar de la modificación del Presupuesto el paquete de ayudas al sector de la hostelería y el comercio ante el rechazo de la oposición ante la gestión del equipo de gobierno: "Llegan tarde y mal. Y las ayudas a la hostelería las sacaron con un decreto, dejando fuera además a la industria cultural". El portavoz de Compromís ha explicado que el cambio del voto del "no" inicial a la abstención de hoy se produce por la decisión del bipartito de aceptar mantener una reunión previa al pleno de hoy. En concreto, fue ayer tarde "Le pedimos al bipartito sentarnos antes del jueves, y lo han hecho, aunque en el último segundo. Hemos empezado a dialogar, falta negociar y acordar. No vamos a bloquear esta modificación de créditos. Pedimos volver al espíritu del inicio de la pandemia, sin olvidar las recetas de la sociedad civil. Si ustedes están dispuestos a sentarse, nosotros también".

Por último, desde, Vox, el portavoz, Mario Ortolá, ha criticado que el Ayuntamiento tenga que "soportar la desidia" de otras administraciones, en alusión al Gobierno central y el autonómico, por la deuda que arrastra el transporte público por la pandemia. Además, ha justificado la abstención entre críticas al bipartito. "Es un acto de responsabilidad, aunque la modificación está descafeinada. Nos alegramos, eso sí, que no se haya escuchado a la izquierda en ese ajuste del Presupuesto. Cuando se abandona sus postulados ideológicos, todo es más sencillo. Esperamos que sea la línea en los Presupuestos".