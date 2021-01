Fitur se tambalea de nuevo. El avance descontrolado de la pandemia del covid en España en general y en Madrid en particular, ha vuelto a poner en el disparadero la celebración en formato presencial de la feria internacional del turismo de España. La dirección del certamen mantiene el 19 de mayo como fecha para celebrar la muestra que se canceló este enero (precisamente hoy hubiera arrancado en Ifema), pero la decisión final va a depender de cómo evolucione la pandemia, y si se pueden levantar las restricciones a la movilidad dentro del estado de alarma que, en un principio, está vigente hasta mayo. La dirección tiene previsto valorar la situación en profundidad a mediados de febrero para anunciar su postura final. Mientras, la feria ha recibido un impulso del Gobierno, que la ha declarado «Acontecimiento de Excepcional Interés Público», lo que abre la posibilidad de exenciones fiscales para las empresas que apuesten por acudir a Madrid. Por ganas y necesidad no será, dado que, tras el fiasco que ha representado el no poder celebrarse este enero, mayo no es un mal mes, sobre todo porque la patronal turística confía en que el avance de la vacunación contribuya a que la recuperación pueda comenzar en junio, tras comprobar que existe una demanda turística contenida y con ganas de viajar tras un año de cierre casi total del turismo.

El aplazamiento de Fitur hasta marzo ha echado por tierra la principal cita promocional del año para el sector turístico de la Costa Blanca que, además, tiene en Madrid su principal mercado nacional tras los turistas de la propia Comunidad Valenciana. Junto a Fitur también se ha suspendido este año el gran desfile festero por las calles de la capital de España que, incluso, tampoco se podrá celebrar en mayo, si al final se celebra la feria. Enero era hasta ahora un mes muy importante en el calendario del sector, pues es cuando se negocian los precios del verano con los mayoristas españoles. Todo ha saltado por los aires.

Por otro lado, el Acontecimiento de Excepcional Interés Público, recogido en los Presupuestos Generales del Estado para 2021 entró en vigor el 1 de enero y tendrá una vigencia de tres años, hasta el 31 de diciembre de 2023. Junto a los beneficios que conlleva este reconocimiento del Gobierno, la consideración supone, según los responsables de Fitur, una importante palanca para promover e incentivar la recuperación del mercado turístico, e impulsar y revitalizar la imagen turística de España. Gracias a esta figura legal se promoverá la participación del sector privado en una edición crítica para la industria turística nacional, y contribuirá a estrechar lazos de cooperación público-privada, recabando el apoyo de empresas hacia este mismo objetivo que tan extraordinarios resultados ya ha obtenido en otros ámbitos de la economía.

El objetivo principal de Fitur en el que está trabajando la feria, girará en torno a la necesidad de revitalizar la industria nacional para potenciar su posición de liderazgo, su capacidad de gestión, su vigor como pilar de la economía, y su inteligencia para la innovación y la sostenibilidad. En este contexto, destaca el peso adquirido por Fitur a lo largo de sus 40 años de trayectoria, confirmándose como una de las más eficaces herramientas de promoción, desarrollo, innovación e impulso de la industria turística con que cuenta nuestro país.

Tras un año de complejidad extrema para la industria del turismo, Fitur será, por tanto, «la oportunidad de aunar esfuerzos y objetivos hacia el fin común de reactivar el turismo en España, en una edición sin precedentes y de vital importancia, que a cuatro meses de su celebración cuenta ya con un fuerte respaldo institucional y empresarial». No obstante, todo va a depender al final de la evolución de la pandemia en todo el mundo, dado el carácter internacional de la muestra.

Formato online para el congreso de marketing turístico

El #MostCongress21, principal congreso de marketing turístico de la Costa Blanca, ha modificado también este año su formato y se celebrará el próximo 18 de febrero online. Más de 200 personas participaron el año pasado en la edición celebrada en Benidorm. Ahora aspira a consolidarse como el congreso de referencia en España sobre marketing online y SEO para profesionales del sector.