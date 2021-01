El aumento de casos de coronavirus en la provincia se sigue trasladando a los hospitales en forma de una mayor presión asistencial, tanto en las plantas como en las Unidades de Cuidados Intensivos. En estos momentos permanecen hospitalizados en la provincia 1.851 pacientes, cuando a comienzos de mes eran 558. En el caso del Hospital General de Alicante, el de mayor tamaño de la provincia los pacientes ingresados por covid son ya ocho de cada diez.

En este contexto de presión asistencial continua, los centros sanitarios siguen buscando zonas en las que poder ingresar a los enfermos que no dejan de llegar. En el Hospital General de Alicante se está preparando la zona de las consultas externas de la planta séptima, donde se ubica también la Unidad del Dolor, una unidad de hospitalización, con alrededor de 30 camas, según confirmaron desde los sindicatos UGT y Satse en el centro sanitario. Allí ingresarán enfermos no covid y que no estén graves. La pandemia ha ido absorbiendo todos los recursos de este centro sanitario, hasta el punto de que el 80% de todas las camas de hospitalización son ya para enfermos de coronavirus, según estimaciones de CC OO. En el vecino hospital de Sant Joan, la cifra de hospitalizados se ha mantenido estable el fin de semana, por lo que no ha sido necesario abrir el lucernario. Por contra, sí que han aumentado los ingresos de enfermos críticos, lo que ha obligado a habilitar la zona de cirugía sin ingreso para estos enfermos.

El fin de semana también ha aumentado la presión sobre los dos hospitales de Elche (General y Vinalopó), que rozan ya los 400 ingresados, 398 para ser exactos, después de que el viernes, por primera vez desde comienzos de diciembre, la curva se frenara y cayera en cinco ingresados (373) con respecto al día anterior, el jueves (378). Hasta ese día había subido cada jornada desde el 5 de diciembre. En el fin de semana, y pese a las numerosas altas que se han dado, se han registrado hasta 28 ingresados más que el viernes, lo que supone más de un 7%.

Un problema añadido para los hospitales está siendo la gestión de la enorme cantidad de residuos que genera el covid. En el Hospital General de Alicante, según explica UGT, se ha tenido que contratar a una segunda empresa porque la que gestiona este material no daba abasto. Las cajas se apilan en zonas del hospital esperando a ser retiradas, ante las quejas del personal de mantenimiento, ya que incluso han llegado a tapar una de las ventanas de acceso a las dependencias de esta plantilla. Las cajas de cartón llenas de residuos de enfermos de covid se apilan también en un sótano del Hospital de Sant Joan, desde hace varios días pendientes de ser retiradas para su incineración. Según explicaron fuentes hospitalarias, los contenedores preparados para estos residuos, que son unos depósitos herméticos, son insuficientes para las cantidades que se están generando, por lo que el personal de limpieza se ve obligado a utilizar cajas de cartón, un material menos resistente y no estanco, y los residuos líquidos pueden provocar el consiguiente derrame.

En el Hospital de Sant Joan hay unas 300 cajas a la espera de retirada para su incineración, que se almacenan, según las mismas fuentes, por problemas de la empresa que debe recogerlas que no daría abasto ante la gran acumulación de residuos en los centros hospitalarios. Los contenedores estancos que se usan para estos desechos, que se han quedado insuficientes, dan cabida a una sola bolsa. Sin embargo, en las cajas de cartón se estarían introduciendo dos. El personal de limpieza, que se queja de la ausencia de contenedores que dificulta su tarea, aparte de complicarla por el riesgo de no usar los recipientes herméticos, inicia el protocolo de retirada dentro de la habitación del paciente covid, sacando las bolsas y cerrándolas con un doble nudo antes de rociarlas con lejía e introducirlas en la caja.

Alcoy sigue sumando pacientes y está al borde de su capacidad

La ocupación en el hospital de Alcoy sigue incrementándose, convertido ya en la práctica en un centro exclusivamente para enfermos de covid. El reciento cuenta con 227 pacientes de coronavirus en planta, ocho más que el pasado viernes. No obstante, la situación en la UCI se ha estabilizado, y cuenta con 15 pacientes, dos menos que a finales de la semana pasada. Las fuentes consultadas esperan que esto indique el pico de la ola se encuentra cerca, aunque prefieren no mostrarse demasiado optimistas. El hospital está prácticamente al límite de su capacidad y ha tenido que colocar camas en la Unidad de Rehabilitación, y reconvertir la cafetería del personal en Unidad de Enfermería, entre otras medidas.