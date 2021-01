Desde la oposición, el socialista Miguel Millana ha anunciado que su formación votaba a favor por "entender que es una contribución modesta, pero sensible a las peticiones del sector empresarial". Son unos 333.000 euros para las arcas municipales en estos seis meses. Desde Compromís, Natxo Bellido ha defendido además el cierre de la hostelería por la necesidad de "cortar toda vía de sociabilización para plantar cara a la pandemia". Incluso ha defendido el cierre de los centros comerciales. Desde Vox, Mario Ortolá ha subrayado que si la administración no deja trabajar a los hosteleros, al menos no se deben cobrar impuestos. "La Generalitat ha optado por cerrar la hostelería obviando cualquiera fundamentación sanitaria. Debemos ayudar a nuestros hoteleros, no como otras administraciones públicas".

Por último, desde la abstención, Unidas Podemos ha criticado que pese a la modificación de la ordenanza no haya progresividad en los pagos, costando lo mismo poner una barra de hogueras en la Rambla que barrios como Juan XXIII. " Creemos que era importante aplicar progresividad en los pagos. No ha habido tiempo para hacer aportaciones. [La exención de tasas] es una medida reclamada, pero no podemos votar a favor", ha señalado Vanessa Romero.