La concejalía de Seguridad del Ayuntamiento informa que la Policía Local desplegó en la tarde noche del viernes un amplio operativo para vigilar con el Dron de la Unidad de Medios Aéreos no Tripulados desde el aire los botellones, en el que logró disolver a 138 personas que estaban en grupos y consumiendo alcohol en el Cabo de las Huertas, La Ereta, Serra Grossa, las escaleras del Jorge Juan, Castillo de San Fernando y Villafranqueza.

En el dispositivo del día de ayer participaron 30 agentes policiales de refuerzo, la Unidad Fox, el GOIR y el servicio nocturno, y fue supervisado por el concejal de Seguridad, José Ramón González, imponiéndose 109 denuncias por consumo de alcohol, estar en grupos y no llevar mascarillas. Asimismo, el concejal de Seguridad ha explicado que “Alicante es una de las pocas ciudades de España en la que se controla con un Dron el botellón y las playas, y debido a un refuerzo en los operativos se está extremando las medidas de seguridad y la vigilancia, y pide a todos máxima prudencia, responsabilidad y colaboración”.

La Policía Local inició a las seis de la tarde el dispositivo aéreo con el Dron en la playa del Postiguet alertando también con el altavoz que lleva incorporado de las medidas que se deben cumplir como mantener las distancias, llevar mascarillas y cumplir el toque de queda, y se instaló un Puesto de Mando Avanzado donde se dispuso el operativo de toma y despegue de los medios aéreos junto con bomberos del SPEIS, con dos pilotos un Policía y una Bombera, con el control de la radio frecuencia, y un mando del operativo.

Con posterioridad el dispositivo se desplazó al Cabo de las Huertas, y escondidos entre una zona montañosa con la cámara térmica del Dron localizó amplios grupos de cerca de un centenar de jóvenes, que estaban reunidos realizando botellones con música y también por las rocas de las Calas, que fueron disueltos y sancionados, cuatro de ellos menores que fueron acompañados por los agentes a sus casas. Tras ser alertados de la presencia policial, enseguida iniciaron la huida, eso sí se dispersaron en parejas de dos personas para evitar que la Policía Local les denunciaran.

El concejal José Ramón González, felicitó a todos los agentes que participaron anoche en el dispositivo, y explicó que “debido al incremento de botellones de los últimos fines de semana hemos decidido sacar el Dron en la noche también por vez primera para proteger y evitar nuevos contagios de Covid, y se han localizado a muchos jóvenes en grupos y consumiendo alcohol sobre todo en el Cabo de las Huertas porque es un lugar de difícil acceso y sin luz donde es más difícil llegar y poder disolverlos que han sido interceptados con las cámaras térmicas”.

En total fueron más de 138 personas las que la Policía Local y el Dron localizaron en toda la noche, también se disolvió un botellón en la Serra Grossa de catorce personas, en la Ereta, así como en las escaleras del Jorge Juan, Castillo de San Fernando y en Villafranqueza, pero el grupo más amplio se interceptó en la oscuridad y las zonas montañosas del Cabo de las Huertas y las Calas.

El concejal de Seguridad anoche incidió tras el operativo en declarar que “la Policía está para disuadir y prevenir las fiestas, botellones y a las personas que no cumplen las medidas y las distancias, y para proteger, no para sancionar, ellos hacen una labor impresionante día a día y también para darles consejos y que no sean vectores de transmisión los jóvenes”, al tiempo que ha insistido en que “los contagios son reales y los fallecimientos ahí están, pedimos responsabilidad que ya estamos más cerca de llegar al final con la vacunación, hagamos juntos un último esfuerzo y extrememos las medidas de prevención e higiénicas para salvar vidas y poner freno a la pandemia”.

Desde el área de Seguridad explican que Alicante va a continuar con el dispositivo especial de refuerzo policial, para controlar de manera fija y móvil con la Policía Local las zonas donde se juntan y hacer frente al consumo de alcohol y las fiestas en viviendas, con una vigilancia de los sitios donde se concentran jóvenes en distintos puntos. La Policía interviene para incautar también las bebidas alcohólicas, y se levantan actas de denuncia por consumo de alcohol en la vía pública, que conllevan una sanción económica de 90€ cada una.