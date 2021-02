Deportistas y hoteleros piden que las boyas en la playa de San Juan se mantengan todo el año

Una iniciativa promovida por deportistas de Alicante, la mayoría de ellos nadadores, pide que se mantengan las boyas en el tramo de la playa de San Juan cuando se acabe el verano y propone el balizaje de otros puntos del litoral ubicados en el Cabo de la Huerta. Quieren contar con estas señalizaciones por su seguridad porque, según explican, varias motos de agua y otras embarcaciones se están acercando mucho a la costa y acaban envolviéndoles en situaciones de peligro. Cuentan con el apoyo de la Asociación Provincial de Hoteleros de Alicante (APHA), puesto que la propuesta, además, se apoya en la idea de ofrecer «playas seguras todo el año».

Los meses de verano, la delimitación que forman el trazado de las líneas amarillas, y la distancia de un canal de nado de 500 metros, les blindan de motos de agua y embarcaciones. Pero fuera de esos meses están viviendo distintos episodios que les ponen en peligro.

Lo cuenta así Aitana Zamora, portavoz de la plataforma que agrupa a más de una decena de entidades deportivas y que pide este balizaje al Ayuntamiento de Alicante. «En el agua se producen momentos bastante críticos», señala Zamora, quien explica que estos están protagonizados en su mayoría «por motos de agua a gran velocidad que ponen en peligro la vida de nadadores y buceadores». Hay otro tipo de embarcaciones de mayor tamaño que, por otro lado, no les suponen un peligro tan inminente, aunque es habitual que se las encuentren fondeadas a menos de 200 metros de la costa, «y sobre la posidonia», critica la portavoz.

Tanto la playa de San Juan como el Cabo es la zona preferida de los nadadores de mar abierto por la riqueza de los fondos y el agua limpia. El espacio acotado que solicitan comprende varios kilómetros desde la playa hasta el Club Náutico Costa Blanca, pasando por Cala Palmera, Cala Cantalar y Cala Judíos. El proyecto lo secundan también clubes de surf, y establece tramos costeros de dos kilómetros ordenados según las prioridades del colectivo para llevarlos a cabo.

Los hoteleros de Alicante también se han sumado a la propuesta. «Ellos nos apoyan porque al proteger esa franja de 200 metros que hay entre la costa y las boyas, se podrían ofrecer unas playas sostenibles y seguras todo el año», apunta Zamora. La plataforma asegura que llevar a cabo el balizaje dotaría a Alicante «de las características idóneas para ser un destino turístico de deporte en aguas abiertas a nivel nacional, europeo e internacional».

La plataforma conversó con la Concejalía de Turismo y Playas, la de Deportes y la de Infraestructuras antes de presentar un informe en el registro general del Ayuntamiento de Alicante en febrero de 2020. Según cuentan, por aquel entonces se les indicó, entre otras cosas, que era algo poco viable pues estaba vigente el contrato con la empresa que ofrecía el servicio, y que les comprometía únicamente entre los meses de junio y octubre. Ahora, los deportistas consideran que es un buen momento para impulsar de nuevo la propuesta, ya que recientemente ha vencido ese contrato.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Alicante sacó el pliego para el servicio de balizamiento de playas y zonas de baño en la ciudad el pasado mes de septiembre y la empresa que ofrecerá el servicio ha sido recientemente seleccionada. En este pliego, que reúne las condiciones del contrato, no se menciona una ampliación respecto al contrato anterior del número de meses que las boyas deben estar en agua. El documento especifica que este tipo de señalización deberá estar lista antes del 1 de junio y que «la retirada de todos los elementos de temporada estival no se efectuará hasta el 15 de octubre».

La empresa elegida ofrecerá el servicio, según contrato, durante dos años, más otros posibles dos prorrogables. Zamora, la portavoz de la plataforma solicitante, subraya que la intención que persiguen «es exponer, proponer, crear iniciativas y colaborar» y rechaza cualquier tipo de enfrentamiento con dirigentes políticos, usuarios de motos de agua o embarcaciones. Apuesta por la colaboración «para que Alicante, en su conjunto, salga beneficiado».

El canal de nado de La Cantera no logra conquistar a los aficionados

La plataforma «Boyas todo el año» agradece y valora la existencia del canal de nado de La Cantera, aunque considera que no es el idóneo para quienes se inician en la natación ni el que más seduce a quienes cuentan con un nivel mayor. La mayoría de aficionados a nadar en mar abierto en Alicante optan por rutas más cercanas a la playa de San Juan, dentro de los tramos que contempla la iniciativa y que propone balizar justo esas zonas: desde la playa hasta el Club Náutico Costa Blanca, junto a la Albufereta. El canal de nado de La Cantera es una novedosa propuesta que cuenta con doble balizamiento: uno de seguridad para delimitar la zona de baño y una segunda línea de señalización específica. Sin embargo, no ha logrado convencer a una parte de los deportistas. «No es el más adecuado, ni por la zona ni por la calidad del agua. Hay un emisario muy cerca», cuenta Aitana Zamora, portavoz de «Boyas todo el año». Según Zamora, al transcurrir por La Cantera, la zona no tiene una salida de emergencia fácil ante una situación complicada, una característica que complica la práctica para los aficionados. Este canal de nado de mar abierto es el más largo de España con un total de 4.000 metros de travesía, según explicó el concejal de Deportes el pasado mes de noviembre.