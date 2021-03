Urbanismo modifica el hormigón para tratar de reducir el retraso en el final de las obras de la Explanada

En concreto, se tratará de cambios en la base del pavimento con un hormigón de fibra que pretende acelerar los plazos de ejecución de una obra que arrastra unos dos meses de retraso, lo que generó malestar entre los hosteleros de la zona. Y todo porque la reforma del lateral en el tramo entre la Rambla y Canalejas, que comenzó en octubre con un plazo de seis meses para que estuviera acabada antes de Semana Santa, y no interferir así en la campaña de los locales de hostelería, sufre un retraso que hace estimar el final de las obras para mediados de junio. Con el modificado en el «sistema constructivo» se espera adelantar el plazo alguna semana.

Tras una reciente reunión entre ambas partes, el Ayuntamiento de Alicante y los representantes de los hosteleros de la Explanada acordaron que los establecimientos no abrirán sus negocios en Semana Santa, lo que evita que las obras del paseo se paren temporalmente. La Concejalía de Urbanismo citó a los restauradores para abordar soluciones que no perjudiquen más la actividad empresarial, entre ellas figuraba parar la reforma durante diez días para montar las terrazas en Semana Santa, aunque las obras no estuvieran aún acabadas, para que pudieran montar las mesas y sillas encima del hormigón o en otra zona del paseo. Sin embargo, los hosteleros decidieron renunciar a esa opción y optaron por que las obras siguieran adelante, sin generar más retrasos.

El modificado del proyecto no sólo incluye un nuevo hormigón en la base para tratar de agilizar los plazos, sino también recoge actuaciones como la pavimentación de las calles adyacentes para adecuarlas a la nueva cota del paseo, el sistema de drenaje de aguas pluviales, la remodelación de las acometidas de agua y gas, la cimentación de los pórticos de los veladores. Así se recoge en el acuerdo aprobado este martes, por urgencia, en Junta de Gobierno: «La modificación del contrato deriva en la necesidad de añadir obras adicionales a las inicialmente contratadas, sin que sea posible su ejecución separada del resto del contrato, así como de causas sobrevenidas, imprevisibles en el momento de la licitación, que no alteran la naturaleza global del contrato». En el acuerdo también se justifica que las obras se hagan a la vez: «Se estima necesaria la continuidad de las obras durante la redacción y aprobación del proyecto modificado». La modificación, según el texto que contó con el visto bueno del bipartito, supondrá un incremento del plazo inicial de dos meses, que coincide con el retraso acumulado desde su arranque, que radican principalmente en las «dificultades técnicas con las que se encontró Aguas de Alicante, más la imposición del toque de queda, que obligó a renunciar a la ampliación del horario de trabajo solicitado por la empresa adjudicataria», según el bipartito. El concejal de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Ciudadanos), insistió en que «la paralización de estas nuevas actuaciones por las modificaciones requeridas obligaría a la suspensión temporal de todas las obras, con la consecuente afección a vecinos, comercios y establecimiento de hostelería del entorno, por lo que seguirán las obras con normalidad durante la redacción y aprobación de estas modificaciones».

Las redes de Cultura: de contrato menor a servicio por 28.900 €

La bipartito dio luz verde ayer a la convocatoria para contratar la gestión, mantenimiento y actualización de las redes sociales de la Concejalía de Cultura, con un presupuesto de 28.900 euros. Desde el pasado mes de junio, el servicio ha estado en manos de un profesional de la comunicación contratado a dedo, a través de un contrato menor, que generó polémica por las dudas tanto de la oposición como del propio alcalde, Luis Barcala. «El trabajo hecho por el asesor ha sido espectacular», explicó el edil Manresa para justificar el gasto de 28.900 euros al año para gestionar las redes sociales del área.

Más tiempo para el nuevo contrato de limpieza viaria

El bipartito da tres meses de prórroga para redactar la documentación necesaria para el Plan de Residuos

Que el nuevo contrato para el servicio de limpieza viaria y recogida de residuos no estará listo cuando acabe la actual adjudicación, a finales del verano, es ya sabido. Sin embargo, el retraso va en aumento. La Junta de Gobierno aprobó este martes la ampliación del plazo de ejecución del servicio de redacción de la documentación técnica necesaria para la aprobación del Plan Local de Residuos de Alicante y del proyecto de gestión del Plan Zonal 9.

Según figura en el acuerdo aprobado ayer, el Ayuntamiento da tres meses más para la realización de la primera fase del contrato ante los inconvenientes generados por la pandemia de covid, en concreto por la dificultad en la obtención de la documentación técnica original del actual centro de tratamiento de residuos y los retrasos en la celebración fluida de reuniones por las restricciones por la situación epidemiológica sin que «la posibilidad de utilizar medios telemáticos haya sido eficaz alternativa viable por la naturaleza de la documentación».

Con todo, el concejal de Limpieza, Manuel Villar, explicó ayer que los técnicos municipales han aprovechado este retraso para «adelantar otras actuaciones complementarais que, de lo contrario, se tenían que haber realizado después». Es decir, «se ha intentado aprovechar el tiempo», según el edil, quien sin embargo no quiso poner fecha a la licitación del próximo contrato. Este viernes se reúne con los grupos municipales para explicarles la situación actual y la hoja de ruta.