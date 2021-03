Barcala degrada a Llopis tras el choque con los vecinos de la Zona Norte

Ese continuo enfrentamiento forzó a un cambio en la Junta de Distrito a finales del pasado octubre. Entonces, Barcala decidió incluir como vocal al también concejal popular Antonio Peral, encargado de la elaboración de la segunda fase del Plan de la Zona Norte y también del Plan de Inclusión Social. Ese movimiento se completa ahora, seis meses después, con el relevo de Llopis de la presidencia de la Junta de Distrito número 2 de la ciudad. El órgano consultivo se completa, sin cambios, con José Luis Berenguer (Ciudadanos) como vicepresidente y, como vocales, con Francesc Sanguino (PSOE), Xavier López (Unidas Podemos), Natxo Bellido (Compromís) y Mario Ortolá (Vox).

Desde el bipartito justifican que el cambio busca reforzar la presencia del edil Peral en la Zona Norte. «El cambio se debe a que el concejal es el responsable del Plan de la Zona Norte, donde no sólo tienen problemas de ámbito social, sino que también necesitan inversiones. Creemos que Peral es la mejor persona para presidir la Junta de Distrito 2», señalan fuentes de Alcaldía.

Reacción de la oposición

Las reacciones al decreto de Barcala no se han hecho esperar. El portavoz de Compromís, Natxo Bellido, calificó el cese de Llopis de la presidencia como «una salida por la puerta de atrás tras su guerra con los barrios de la Zona Norte». «Es una buena noticia, ya lo habíamos reclamado desde Compromís en varias ocasiones. Esperamos que sea un punto de inflexión para la relación entre el bipartito y la Zona Norte», apuntó Bellido este viernes.

En la línea, el socialista Francesc Sanguino destacó que «la degradación de Llopis demuestra una retirada de confianza progresiva del alcalde, pero con sordina». Según el socialista, «Llopis había sido capaz de unir a todos los junteros de todas sensibilidades política» en su contra. El socialista recordó que la última convocatoria de la Junta de Distrito fracasó tras el plante de los representantes sociales.

Desde Unidas Podemos, el portavoz, Xavier López, aseguró que "no es suficiente con relevar a Llopis al frente de la Junta de Distrito 2, porque ella continúa dirigiendo Servicios Sociales, Educación y Sanidad, tres patas fundamentales para las políticas sociales pilotadas por alguien que no cree en lo público". Su actuación, según el portavoz morado, "ha sido siempre la de la confrontación y la ruptura de puentes con entidades vecinales y oposición". "Su única misión en los plenos es la de dar voz a la concertada. Nuestro grupo no ve otra salida que su cese o dimisión", añadió.