El sector turístico asegura que solo levantar el cierre perimetral puede «salvar» la Semana Santa

«Mientras no se levanten los cierres perimetrales en España poco se puede esperar y no habrá inicio de la recuperación». La aseveración de Nuria Montes, secretaria general de la patronal hotelera Hosbec, resume el ánimo con el que afronta el turismo los puentes de San José y Semana Santa. Los turistas alemanes que comenzarán a regresar en Semana Santa no tendrán problemas para alojarse, sobre todo en la Marina Alta, uno de sus iconos en la Costa Blanca, pero no van a impedir que el sector turístico viva un puente bajo mínimos, cuyos resultados quedarán muy por debajo de los 60 millones de euros se facturaron en la Pascua de 2019. En el aeropuerto, salvo las 4.000 plazas semanales programadas por la compañías aéreas a partir del 28 de agosto, seguirán faltando los británicos, circunstancia que lastrará los números, a años luz de los 590.000 pasajeros que pasaron por la terminal en los días fuertes de la Semana Santa de 2019.

La patronal hotelera insiste en que mientras no se acaben los cierres perimetrales en España y se levante la prohibición de los viajes de los turistas británicos no se puede hablar de desescalada. En Benidorm, hay abiertos nueve hoteles -cuatro solo los fines de semana-, y en otros municipios ocurre lo mismo. Ahora mismo, las reaperturas se esperan para mayo , pero todo va a depender del avance de la movilidad, hoy cerrada con lo cual, no hay mucho optimismo de cara a Pascua, aunque se espera que si el tiempo acompaña, las ocupaciones de los hoteles abiertos si serán buenas, pero hablamos del 40% del total de la planta hotelera.

De momento y pese a los anuncios positivos que llegan de Alemania y de otro país con relación turística como es Suiza -también ha sacado a la provincia del listado de zonas de riesgo- el turismo extranjero sigue confinado en sus países. Este miércoles, la terminal provincial tuvo vuelos con Düsseldorf y Bruselas, pero este jueves volverá a vivir una jornada negra sin apenas conexiones.

De cara al puente de San José que arranca a las 15 horas, pese al anuncio de mal tiempo, los hoteles que están abiertos tienen reservas hasta del 60%, «porque la gente está deseando salir de casa después de meses de confinamiento y restricciones», apuntaron fuentes de la patronal, que sigue sin entender cómo se ha planificado la movilidad en las próximas semanas, coincidiendo con Pascua. Ahora mismo un oriolano no puede viajar a Cabo Palos, en Murcia, pero sí a Peñíscola. O, por ejemplo, Baleares y Canarias no están cerradas ni para los turistas extranjeros ni para los españoles (desde este jueves se exige PCR negativa para entrar en las islas), pero tampoco puede llegar porque no pueden abandonar su autonomía. Un despropósito como ha recordado esta semana Toni Mayor, presidente de Hosbec. «No supimos gestionar la entrada en el confinamiento y parece que ahora tampoco sabemos gestionar la salida». Cristalino.