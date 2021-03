Aunque el mal tiempo está condicionando las jornadas festivas del Puente de San José, cientos de personas han aprovechado que hoy por la mañana no ha llovido para acercarse a los paseos marítimos y sentarse en alguna terraza.

Desde un restaurante de la Playa de San Juan explicaron que todo lo que tenían ayer eran clientes habituales y que de cara a la Semana Santa todavía no hay muchas reservas. «La gente local se está moviendo muy bien. Ya había ganas». El presidente de la Asociación de Restaurantes de la Provincia de Alicante (ARA), César Anca, destacó que al ser el Día del Padre «la gente ha respondido, teníamos reservas. Un tercio de mesas en el interior es poner el caramelo en la boca y luego quitarlo porque no hemos podido aprovechar todo lo que hubiésemos querido. Es un día para llenar hasta arriba el interior, con un tercio ni cubres gastos. Los que tenemos terraza casi no hemos podido usarlas por el mal día. En un lugar como Alicante que vive de la temporalidad, de fiestas, de momentos determinados del año, se nos van escapando las oportunidades. Nos queda Semana Santa pero con restricciones y cierres perimetrales esa bala la perderemos también». El restaurador se refiere a que la restricción del Consell que solo permite usar una tercera parte del interior de los establecimientos ha restado negocio al hacer fresco a determinadas horas para estar en las mesas del exterior.

Porteros de urbanizaciones de la Playa de San Juan aseguran que los madrileños que tienen casa en sus fincas no han venido, porque sus persianas están bajadas, pero que hace meses llegaron muchos jubilados que se han quedado a vivir en sus segundas residencias. Un matrimonio de madrileños que afirma ser vecino de Alicante explica que ninguno de sus familiares ni amigos ha viajado por temor a las multas pero sobre todo por el mal tiempo ya que lo que quieren, cuando se desplazan a la provincia, es disfrutar del sol y la playa. Una familia cuya hija trabaja en Madrid apostilla que no ha venido a verles por el cierre perimetral pese a ser festivo también hoy en la capital de España. Vehículos de la Policía Local han recorrido el paseo para vigilar la distancia interpersonal, que no se formaran grupos y controlar las mascarillas. Había quads por la arena.

En el Postiguet poco movimiento en las terrazas y sí numerosas familias paseando por el paseo del Puerto.