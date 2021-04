Pese a que el Ayuntamiento de Alicante y el Cabildo de la Concatedral de San Nicolás acordaron la suspensión de la romería de la Santa Faz por segundo año consecutivo por la pandemia de covid, los ayuntamientos de Alicante y El Campello, junto a la Guardia Civil ya trabajan en el dispositivo de seguridad que se pondrá en marcha para, entre otros objetivos, impedir la concentración de personas y la celebración de botellones, sobre todo en playas y calas del litoral alicantino. Esta mañana, representantes de los dos gobiernos municipales y de la Guardia Civil han mantenido una reunión telemática para empezar a perfilar el despliegue policial: "Playas, calas y carreteras y caminos que conectan los dos municipios serán objeto de la más estricta vigilancia desde la noche del miércoles, 14 de abril, hasta la medianoche del jueves día 15. No se permitirá la celebración de botellones ni concentraciones de personas más allá de las unidades de convivencia, y se velará por el uso de la mascarilla y el distanciamiento social", han señalado desde el gobierno municipal de El Campello, dirigido por el popular Juanjo Berenguer.

En total, según las mismas fuentes, se movilizarán más de setenta efectivos de la Guardia Civil, pertenecientes a las unidades Usecic, Seprona, Tráfico y Seguridad Ciudadana, a los que se suman otras seis patrullas de la Policía Local de El Campello (con una veintena de agentes en total) y los integrantes del Cuerpo de la Policía Local de Alicante, que todavía no ha concretado el número de efectivos. Lo prevé hacer a finales de esta semana. Fuentes de la Benemérita han precisado que todavía no se conoce el número exacto porque están pendientes de más reuniones. Una de ellas está convocada por la Subdelegación del Gobierno para el próximo martes, 13 de abril.

Hace dos semanas, la Policía Local de Alicante anunció que realizará controles de acceso al monasterio de la Santa Faz y a lo largo del recorrido hasta el caserío para evitar cualquier tipo de aglomeración el próximo jueves 15 de abril, día en que debía celebrarse la Peregrina, cancelada por segundo año consecutivo por la pandemia. Más de 300.000 personas participan habitualmente en esta tradicional romería hasta el santuario donde se custodia desde hace más de cinco siglos la Reliquia con el rostro de Jesús, de nuevo suprimida por el covid.

El Ayuntamiento y el Cabildo acordaron además suspender a todos los efectos la peregrinación y celebrar solo una misa sin público. El acceso al caserío estará restringido y se reforzarán las medidas de seguridad para evitar que grupos de personas puedan juntarse tanto en la plaza de Luis Braille, en el exterior del templo, como en el camarín. En este sentido, se establecerá un perímetro de cierre y control de acceso al monasterio y los controles se extenderán al recorrido tradicional desde Alicante.

En esa reunión se acordó la celebración de una misa a primera hora de la mañana en el templo y a puerta cerrada, que será retransmitida por streaming [se podrá ver en www.informacion.es]. Además, se baraja una salida extraordinaria de la Reliquia para bendecir la ciudad contra la pandemia a una hora y en un lugar desconocidos que no se darán a conocer previamente, tal y como se intentó el pasado año desde el Castillo de Santa Bárbara, aunque finalmente la Subdelegación de Gobierno no lo permitió por motivos de seguridad. En el lugar en el que se realice esta bendición, en caso de que sea autorizada, se cortarán los accesos. El Ayuntamiento de Alicante también impedirá la instalación de puestos de venta el día de Santa Faz en terrenos de su término municipal pues hay una parte que se comparte con Sant Joan. El bipartito lleva semanas pidiendo a los alicantinos que no acudan al monasterio, recordando además que la Reliquia está en el templo los 365 días del año, por lo que se puede acudir a visitarla en cualquier momento.