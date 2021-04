«Tengo 86 años y no me han llamado para vacunarme porque dicen que no tengo móvil»

Tiene 86 años y se supone que ya debería haber recibido hace semanas la primera dosis de la vacuna frente al covid. Sin embargo M. M., quien prefiere no dar su nombre completo, aún no ha sido llamada por Sanidad. «A mi hijo le han dicho que no me llaman porque sólo tengo teléfono fijo», lamenta esta anciana que reside en el centro de Alicante.

Su hijo, que también prefiere no aportar su nombre, ha movido cielo y tierra para ver qué ocurre con su madre. «Ella trabajó como maestra toda la vida y pertenece a Muface. He ido varias veces a sus oficinas y todo lo que me dicen es que han pasado los listados a Sanidad para que llame a los pacientes y que a mi madre no la llaman porque no tiene móvil, un argumento que me parece absurdo».

Aún así, añade que tras esta contestación, «el pasado jueves cambié los datos de contacto y puse mi teléfono móvil y no he recibido ninguna llamada». Lo que más le indigna es «que la Conselleria de Sanidad diga que ya ha vacunado al cien por cien de los mayores de 80 años con la primera dosis de la vacuna cuando eso no es así».

Por su parte, M. M. espera paciente la dosis. «Cuando me llamen acudiré. Mientras procuro ir siempre protegida para no contagiarme». Este periódico trató de conocer ayer las causas por las que esta mujer no ha sido aún vacunada, sin obtener respuesta por parte de Sanidad.