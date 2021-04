Agricultores y empresarios exigen al Gobierno que no toque el trasvase y reclaman la implicación del Consell

El presidente de la Diputación, Carlos Mazón, también arropó a los concentrados. Además de los carteles reivindicativos, los agricultores llevaron la plaza un ataúd cargado de frutas y hortalizas, cuyos cultivos están amenazados por si se recorta el envío de agua del Tajo. CEV, Uepal Cámara de Comercio y representantes del Instituto del Agua de la Universidad de Alicante, además de Asaja-Alicante, se sumaron a la ruidosa pero pacífica protesta de los agricultores y empresarios.

«Hemos sido 300 pero hubiéramos sido muchos más y más ruidosos si la concentración no hubiera estado limitada por las restricciones a la movilidad para controlar la pandemia del covid. Si no hubiera sido así, los tractores hubieran tomado las calles», apuntó Ángel Urbina, veterano regantes y coautor del memorándum del trasvase impulsado en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy que, aunque se quedó corto, ha dado soporte legal a la infraestructura estos últimos ocho años. Entre las ausencias sonadas, las de las más altas esferas del Consell, el propio presidente Ximo Puig, y su consellera de Agricultura, Mireia Mollà. Ambos se quedaron en València, donde había sesión en las Cortes. No así alcaldes y diputados provinciales socialistas, que estuvieron junto a sus agricultores. La Generalitat organizó, horas después, un acto con alcaldes de la Vega Baja en San Miguel de Salinas, último municipio de la provincia al que llega el agua del Tajo. El mensaje claro ¿o no tanto? «El trasvase Tajo-Segura es irrenunciable… mientras no haya otras alternativas».

Por su parte, la Cámara de Comercio considera que un bien de primera necesidad, como son los recursos hídricos, no puede estar sometido a consideraciones partidistas. Su presiente, Juan Riera, apoyó «el acuerdo de Carlos Mazón con Murcia y Andalucía porque va en la línea de hacer un frente común para impedir que se pisoteen nuestros derechos. Es la hora de que desde la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, las instituciones económicas y todos los representantes políticos seamos capaces de hacer llegar una única voz al Gobierno central». Eladio Aniorte, presidente de Asaja, señaló que «el problema no es ambiental, es político y territorial y la presencia de Ximo Puig es crucial».

Carlos Mazón, presidente de la Diputación, volvió a pedir a Ximo Puig que se sume a la cruzada. «Hoy los agricultores, los empresarios y los que más necesitan el agua estamos todos juntos aquí. Al menos en la provincia de Alicante tenemos una unidad absoluta y me alegro mucho por eso», subrayó el presidente, quien trasladó su esperanza de que ese gesto «se extienda y vaya más allá de la provincia y sea lo suficientemente importante para que otras administraciones den un paso más en este sentido». Mazón anunció que están preparando «los recursos técnicos necesarios para poder avalar los recursos judiciales», al tiempo que avanzó que «trabajamos ya con calendarios de movilizaciones. Este frente de todos los que tienen que defender el trasvase, vengan de donde venga y estén donde estén, nace de una unidad previa desde la provincia. Esa es nuestra fortaleza y seguimos con los brazos abiertos». La próxima cita el 3 de mayo en Murcia.