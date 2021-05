El PSOE reclama un censo de personas sin hogar y Compromís más ayudas para el colectivo

El edil de Compromís, Rafael Mas ha pedido explicaciones sobre las futuras ampliaciones del Centro de Acogida e Inserción de Personas sin Hogar y el CIBE, y ha solicitado reforzar los servicios de atención a las personas sin hogar para poder aliviar la gran demanda que requieren estas personas a la hora de gestionar todo tipo de ayudas: renta valenciana de inclusión, ingreso mínimo vital, dependencia, pensiones no contributivas, padrón o gestión de billetes de transporte. También ha reivindicado "una atención humana por parte del Ayuntamiento a estar personas para garantizar los derechos de ciudadanía que tienen estas personas en esta ciudad." Mas concluye en este punto que "la señora Julia Llopis no hace autocritica y solo se dedica a criticar a otras instituciones, como a la Conselleria de Polítiques Inclusives. Los servicios de atención a las personas sin hogar están colapsados. Contamos con servicios de de hace 20 años cuando se ha multiplicado por 5 el número de personas sin hogar en Alicante".

"Digitalízate"

En relación al servicio Digitalízate en los Centros Sociales, el PSOE ha preguntado a Llopis si puede explicar por qué no se ha hecho un contrato mayor y dar servicio continuado, ya que este grupo entiende que es un parche y no soluciona la necesidad de ayuda a las personas que no tienen medios ni conocimientos para tramitar sus expedientes.

Respecto a la propuesta de prolongar el proyecto de Digitalizate, el cual se realizará en días alternos en los distintos centros sociales para reducir la brecha digital y que las personas puedan acceder a los servicios digitalizados que presenta la administración, desde Compromís se ha solicitado aulas fijas en cada distrito para facilitar a las personas el acceso a internet y así reducir la brecha digital. La Concejalía de Acción Social ha presentado este servicio en cinco centros municipales para ayudar a la ciudadanía a resolver sus trámites por internet al carecer de acceso a las nuevas tecnologías o con un grado bajo de alfabetización. Rafa Mas valora "muy positivamente este tipo de proyectos para reducir la brecha digital, pero necesitamos más puntos fijos". Además, el edil Rafael Mas ha criticado que la concejala de Acción Social "solo se haya facilitado datos numéricos de los programas, sin entrar al fondo de los mismos".

Tercera escuela infantil

La portavoz adjunta, Trini Amorós ha propuesto a Julia Llopis que los acuerdos del Pleno como la creación de la tercera escoleta municipal y la inclusión del CEE Lo Morant en el Plan Edificant deberían no solo ejecutarse en la presente legislatura sino que además cuenten con el consenso de todos los grupos. Por ello ha solicitado que se cuente con todos los grupos para tomar las decisiones de cómo abordar la educación infantil 0-3 municipal y que el CEE Lo Morant se incluya en el presupuesto 2022 del Ayuntamiento de Alicante.

Compromís ha criticado la decisión de Julia Llopis de no construir una tercera escuela pública, si no negociar con empresas privadas para concertar plazas, a pesar que la ciudad de Alicante solo cuenta con dos escuelas infantiles municipales, mientras ciudades como Elche disponen de cinco. Para Mas, "desde Compromís no descartamos esta opción de forma provisional para dar una respuesta rápida mientras se construya la tercera escuela infantil en la zona sur. Nuestra propuesta firme sería en el Barrio de Babel, en el terreno de uso educativo de la calle Rosa Chacel, además de ampliar aulas de 2 años en centros educativos públicos en las cinco obras del plan Edificant y en más centros publicos educativos". "Nuestra propuesta sería ampliar por diez las plazas de 2 años habilitando 5 aulas por año. 10 al finalizar la legislatura. Además de construir la tercera escuela infantil, y ampliar las ayudas a la escolarización". Rafa Mas concluye criticando que "Julia Llopis se escuda en que tiene poco personal en Educación y echa las culpas a la Generalitat de las pocas plazas de infantil porque no da abasto con el plan Edificant, cuando Sant Joan d'Alacant, por ejemplo, ha invertido 24 veces más con menos técnicos que Alicante".