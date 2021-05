La izquierda critica la falta de inversión en los barrios en los proyectos del remanente de tesorería

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Alicante ha denunciado que el alcalde, Luis Barcala, se vuelve a olvidar de los barrios, especialmente de los de la Zona Norte, en la primera modificación de créditos del Presupuesto. El “gran plan deja claro que no trata de reducir la brecha económica y social que existe entre los barrios, sino que la agranda a destinar más inversión a las zonas más nobles de la ciudad, dedicando a las más desfavorecidas la renovación de un parque, en concreto en Virgen del Remedio, con lo que debe darse por satisfecho", opina el PSOE.

El portavoz socialista, Francesc Sanguino, se pregunta si el alcalde piensa convocar al Consejo Social y Económico de la ciudad para que dictamine sobre este plan y si va a convocar juntas extraordinarias de distrito para que dictaminen sobre estas inversiones. “Barcala está profundamente desorientado y confundido para afrontar una crisis como la que estamos sufriendo. Eso sí, tiene claro que no piensa en la población más vulnerable, no piensa en las colas del hambre, no piensa en los desempleados, cometiendo un error histórico para que un plan que de histórico solo tiene su propia improvisación, su propia incapacidad para ser el alcalde de todos los alicantinos y alicantinas”, ha matizado Sanguino.

"Barcala no solo olvida de los más necesitados, tampoco con su plan de inversiones tiene en cuenta al sector productivo de la ciudad, a pesar de tener un remanente bruto de 78 millones. Los empresarios demandan ayudas directas e inmediatas para superar una crisis que es muy aguda, y que pese a la mejora en la reducción de casos por la pandemia, no sabemos si un sector clave, como el turístico, podrá recuperarse este mismo verano. Barcala está fuera de la realidad, no ve la urgencia o no quiere verla, escudándose en cifras que no abordan la delicada situación que vive Alicante", ha dicho.

Unidas Podemos

Desde Unidas Podemos acusan al equipo de gobierno de ocultar la modificación. "Por el momento nuestro interés pasa por saber cómo se aborda el refuerzo del escudo social en la ciudad, cómo queda el equilibrio inversor en barrios, imprescindible para reequilibrar Alicante y acabar con la brecha entre privilegiados y abandonados, y qué medidas hay para la transformación urbana y verde", señala el portavoz de la formación, Xavier López.

"La apuesta de nuestra formación en el documento que entregamos a la concejala de Hacienda, Lidia López, en el único encuentro mantenido hasta la fecha, pasaba especialmente por hacer frente a la emergencia habitacional, mediante la adquisición de vivienda pública. También por apuntalar los servicios sociales con la construcción de infraestructuras ampliamente demandadas por las entidades vecinales como el centro sociocomunitario de Colonia Requena o el Intergeneracional de Benalúa. Vemos conveniente además la ampliación de plazas en educación infantil con la creación de la tercera escuela y empezar una transición ecológica sostenible en nuestro municipio con proyectos como el anillo verde o un plan de autoabastecimiento mediante energías renovables instaladas en tejados de edificios públicos. Esto entre otra treintena de propuestas. Desconocemos cuántas y cuáles de ellas si las hay han sido incluidas, por lo que hemos pedido una reunión de urgencia con la concejala de Hacienda y a partir de ahí valoraremos".

Compromís

Para el grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, el anuncio de proyectos a incorporar en la primera modificación de crédito por parte del alcalde Luis Barcala supone, ante todo, "una falta de diálogo político que habíamos convenido Gobierno y Oposición, pero que parece que solo se ha producido con los ultras de Vox, que son los nuevos socios de Luís Barcala ante la descomposición política de Ciudadanos", ha dicho el edil Natxo Bellido.

"Recordamos que solo se ha tenido una reunión para hablar del remanente. Resulta totalmente fuera de lugar que ahora Barcala pida colaboración a Compromís después de la negación del diálogo y la negociación o el ninguneo constante a nuestras demandas y propuestas, como la tercera Escuela Infantil, la Capçalera de Innovació del antiguo Matadero en Aguamarga, el recurso del CIBE para personas sin hogar, la conexión ciclista con la playa de San Juan, la ausencia de adquisición de vivienda social, la definición del Corredor Litoral o alguna inversión para los cien millones prometidos por el PP en los barrios de la zona Norte a los que la derecha sigue dando la espalda... por citar algún ejemplo. Una vez más, los grandes retos de la ciudad como la agenda de la transformación ecológica de la ciudad y de la reducción de desigualdades sociales, la situación de la vivienda o diversificar nuestro modelo productivo apostando por consolidarnos como foco de innovación, siguen sin ser protagonistas del agenda del bipartito".