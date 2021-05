El Síndic acusa al Consell de negar una ayuda a una maltratada por la falta de un documento innecesario

«La Administración no hizo cuanto podía y debía», según refleja la resolución del Defensor del Pueblo autonómico

El caso arranca a mediados de 2019, cuando la mujer tramita la petición de la renta valenciana de inclusión. Tras la falta de respuesta por parte de la conselleria, la interesada realizó una reclamación ante la misma administración y, a su vez, puso su historia en conocimiento del Síndic de Greuges. La institución dirigida por Ángel Luna, tras admitir la queja, pidió información al departamento de Oltra. Como es habitual, le costó conseguir respuesta oficial. Hasta cuatro intentos tuvo que realizar, según consta en la resolución del Defensor del Pueblo valenciano: del 2 de octubre al 8 de enero. La contestación llegó el 9 de febrero. En ella, la conselleria alegaba que se había solicitado a la peticionaria, sin éxito, el certificado de empadronamiento colectivo. La mujer, en sus alegaciones, asegura que nunca le llegó ese requerimiento.

Con todo, el Síndic explica en su resolución que la conselleria tiene alternativas legales para acceder a esa documentación. Además, insiste en que el certificado solicitado es innecesario para el citado trámite. «No entendemos que la no presentación del certificado pueda supone la caducidad del procedimiento en cuanto no resulta imprescindible. La administración [en alusión a la conselleria] no hizo cuanto podía y debía», según recoge la resolución del Síndic de Greuges en la que solicita a la conselleria que se revoque el archivo de la solicitud y que estudie si la peticionaria cumple con los requisitos para recibir la renta de inclusión. Lleva esperando dos años.