«Sanidad está poniendo trabas a quienes optan por ponerse la segunda dosis de AstraZeneca»

Como coordinador de Acción Sindical del Sindicat de Treballadors de l’Ensenyament del País Valencià (STEPV), Marc Candela critica que la Conselleria de Sanidad descargue en el profesorado, así como en el personal sanitario, policías y todos los menores de 60 años que recibieron una primera dosis de AstraZeneca, la responsabilidad de elegir qué vacuna quieren como segunda dosis y que además ponga trabas para completar la inmunización con el antídoto de la Universidad de Oxford.

El personal docente empezará a ser llamado en breve para recibir la segunda dosis de la vacuna frente al covid-19. ¿Qué opina de la polémica que se ha generado en torno a la marca que se inoculará a los menores de 60 años?

Opino que es un mareo para el personal, independientemente de que sea parte del profesorado o de otros colectivos que también han recibido la primera dosis de AstraZeneca. Primero nos dijeron que era una vacuna segura; después la ministra dijo que la segunda dosis no sería de AstraZeneca, sino de Pfizer o que directamente no nos pondrían las segundas dosis; después, que se podría elegir; la semana pasada la ministra dijo que ella nunca dijo lo de elegir sino que era un tema que se habían inventado las comunidades autónomas; ahora, la Conselleria dice que nos pedirán un consentimiento informado.... Al final, queda la sensación de no saber quién está dirigiendo esto.

¿Cuál es el sentir generalizado entre el profesorado? ¿Hay alguna preferencia?

Nosotros no somos expertos en este tema, pero sí que hay una opinión mayoritaria de que es mejor seguir vacunándose de la misma marca que te han puesto como primera dosis que no ir mezclando vacunas. Además, el estudio de la Carlos III es sobre una población muy pequeña y parece que no da garantías a quienes somos inexpertos, sobre todo cuando la Agencia Europea está diciendo por otro lado que no hay ningún problema en completar la vacunación con AstraZeneca. Entendemos que la ciencia necesita tiempo y comprobaciones, pero la clase política tampoco está ayudando a lanzar un mensaje de tranquilidad.

Sin embargo, al principio, cuando comenzaron a vacunar a los colectivos esenciales y ya sobrevolaban las dudas sobre los viales anglosuecos, sí se les dijo que era una vacuna segura y que no había que tener miedo.

Así es. Entonces Sanidad no nos dejó elección y ahora está dificultando que la gente elija AstraZeneca, porque te dicen que has de renunciar a la Pfizer y que ya te avisarán para ponerte la otra, creando más incertidumbre y más caos.

¿Cuál es la postura de la comunidad educativa frente a este caos?

Nosotros lo que pedimos es que esta falta de liderazgo no nos acabe perjudicando. Que se aclaren como sea pero que no pongan más trabas ni lancen más mensajes contradictorios. Si al final nos dejan elegir, que haya una libertad de elección real, porque lo que subyace es que esto va más de intereses económicos y políticos que de otra cosa. Y que están jugando con nosotros por intereses que no tienen nada que ver con la salud ni con la ciencia.

La EMA ya ha aprobado la vacunación para los menores de entre 12 y 15 años, algo que tanto pediatras como docentes habían reclamado. ¿Es el primer paso para volver a la normalidad en las aulas?

Indudablemente. La vacunación del alumnado daría más seguridad a los profesores y también a las familias. Los docentes tenemos ya la primera dosis, lo que ya da cierta tranquilidad, pero todavía queda mucho camino para que haya esa protección y esa normalidad que todos deseamos. Ayudaría mucho que una parte del alumnado tuviera también la vacuna, permitiría recuperar cosas tan cotidianas como poderte acercar a un alumno que tiene dudas sobre un ejercicio; el trabajo de los logopedas o de los profesores de idiomas,...

Sobre todo, después de dos cursos que han sido muy duros para el sistema educativo: confinamientos, semipresencialidad, mascarillas, distancia social, grupos burbuja... La Conselleria ya ha avanzado que muchas de estas medidas se mantendrán también de cara al próximo.

Sí. Por ahora, lo que sabemos es que se mantendrán muchas medidas y otras se suavizarán pero muy poco, por ejemplo se reducirá la distancia social de 1’5 a 1’2 metros, pero poco más. Quizás, conforme avance la vacunación de los menores, se pueda ir relajando algo más, pero eso también nos genera otro problema: una de las cosas buenas ha sido la reducción de las ratios y no nos gustaría volver a lo anterior.

A punto de acabar el curso, ¿qué balance realiza del trabajo que se ha hecho frente al coronavirus en los centros?

Se han hecho muchos esfuerzos, tanto las familias como el profesorado y los alumnos, para que el curso fuera lo más normal posible. En términos generales, no ha ido tan mal como muchos temían al principio. Otra cosa es que no se ha llegado a dar todo el currículum y que esta generación estará marcada por la pandemia, pero confiamos en que poco a poco se vaya recuperando todo lo que ha quedado por el camino.