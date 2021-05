Médicos y profesores, indignados por la decisión de Sanidad de dejar en sus manos qué vacuna ponerse

La Asociación de Enfermería y Vacunas considera que es una «dejación de responsabilidad»

Por su parte, el Colegio de Médicos y la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas muestran su total rechazo por la opción escogida finalmente por las autoridades sanitarias. «No ha sido una decisión basada en datos científicos y este cambio constante de criterio lo que provoca es un daño muy importante a la confianza en las vacunas en general», lamenta Herman Schwarz, vicepresidente del Colegio de Médicos de Alicante. Desde el primer momento esta entidad apostó por terminar de vacunar con AstraZeneca y pidió semanas atrás a Sanidad que los médicos que aún estaban pendientes de recibir la segunda dosis la pudieran solicitar a través de un consentimiento informado. «Rechazaron esta petición para los médicos y ahora nos encontramos que la hacen extensiva a toda la población que ha recibido la vacuna y dan a escoger a personas que a lo mejor no tienen toda la información necesaria para saber qué vacuna elegir». Schwarz cree que en toda la polémica con AstraZeneca «se han seguido más criterios políticos que científicos que van a llevar a un mayor descrédito de las vacunas».

Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas, José Antonio Forcada, considera «un nuevo error» y otro «despropósito» poner una segunda dosis de Pfizer, así como dar a elegir que pueda ser AstraZeneca. «Se trata de una dejación de responsabilidad y dejar la decisión en manos de personas sin conocimiento científico suficiente para elegir una opción», ha señalado Forcada en declaraciones a Efe.

Entre los sindicatos de enseñanza, en general también enfado. Lauren Bárcena, de Anpe, critica «la incertidumbre, descoordinación y falta de información, por lo que pediremos explicaciones al conseller». A su juicio, bastante responsabilidad tienen los profesores con garantizar la seguridad y salud en los centros escolares «como para decidir ahora sobre vacunación», una tarea que «corresponde a las autoridades sanitarias, pero con todas las garantías para la ciudadanía». Desde el STEPV, Marc Candela, cree que si los profesores tienen la opción de vacunarse con AstraZéneca «mucha gente lo preferirá antes que mezclar vacunas».

Pepe Gil, de UGT, también cree que «la idea es que nos vacunen con la misma vacuna que nos han puesto en primera dosis, ya que quienes diseñaron las vacunas así lo hicieron».

Desde el Csif, Javier Mas, afirma que «poder elegir entendemos que es lo lógico». Dicho esto, «no parece en absoluto razonable tener que firmar ningún consentimiento, al tratarse de seguir con la pauta marcada por la farmacéutica y ser una vacuna y su protocolo aprobado por la Unión Europea». Por tanto, añade, «el gobierno español no puede exigir a la ciudadanía que exima al estado, al Ministerio de Sanidad y a las consejerias/consellerias de su responsabilidad como órganos máximos en tema de salud. No pueden hacer firmar un documento eximiendo a la administración de cualquier responsabilidad». Por otra parte, «el hecho de pedir a los docentes que firmemos ese documento nos parece poco serio y parece que estén jugando con nosotros». Por último, Xelo Valls, sostiene que «Sanidad debe de completar nuestro proceso de inmunización, no nos importa que sea con AstraZeneca».

A nivel particular, entre el profesorado de la provincia, idéntico enfado. «Es una cuestión científica y no de gustos particulares. Así, si tengo algún efecto negativo, será mi responsabilidad por haber firmado mi conformidad», señalaba este jueves un docente. «Me parece una locura, lo que esperamos es que las autoridades sanitarias nos indiquen y se responsabilicen de lo que nos han de poner», señalaba un compañero.

Las primeras dosis de AstraZeneca llegaron a la provincia entre el 9 y el 10 de febrero. Contando con las 16 semanas de margen que estableció el Ministerio de Sanidad, las segundas dosis tienen que empezar a administrarse la semana del 1 de junio.

Por otro lado, la Conselleria de Sanidad ha retirado a Quirón Salud Valencia la capacidad de ser «punto de vacunación covid19» tras la decisión de la clínica de administrar la segunda dosis de AstraZeneca a su personal sanitario desoyendo el criterio marcado por el Consejo Interterritorial de Salud.