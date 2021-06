«El dengue ya no es una enfermedad del trópico, está ya aquí y puede afectar al turismo»

Rubén Bueno ha participado esta semana como ponente en las jornadas «Cambio Climático, Globalización y su Impacto en la Salud Humana y Animal», organizadas por los Colegios de Médicos y Veterinarios de Alicante. Este experto advierte de que el cambio climático está directamente relacionado con la aparición de nuevos insectos y vectores en los territorios, y el Mediterráneo es la zona de Europa donde mayor es la problemática para la salud. El más habitual es el mosquito tigre, que transmite el dengue -ya no es una enfermedad que se coge en la selva tropical-, y otras enfermedades para las que no hay vacunas. Se puede hablar que estamos ante un cambio global, que incluye no solo el cambio climático sino las alteraciones de los ecosistemas, la modificación de los hábitats. Según este investigador, responsable de Lokímica, los insectos son capaces de adaptarse muy bien a los incrementos de temperaturas. No regulan su temperatura, dependen directamente de la temperatura externa. Se adaptan, se activan y comienzan a multiplicarse de forma masiva. Reflexiones de Rubén Bueno, profesor de la Unidad Docente de Parasitología de la Universidad de Valencia, que este martes participó en las jornadas Cambio Climático, globalización y su impacto en la salud.