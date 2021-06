Las obras de la Explanada se eternizan y los hosteleros temen perder el verano

María José Delgado, portavoz de los hosteleros del Paseo: «Esto no es serio, están jugando con nuestros negocios, con nuestra gente y así no podemos seguir»

Los operarios seguían ayer cortando baldosas en el tramo que falta por finalizar, a la altura del Liceo Casino, con un estridente ruido de maquinaria, mientras un tramo de suelo de unos 100 metros, el más próximo a la Rambla, estaba aún revestido con hormigón. Al otro lado, en la zona de Canalejas, está pavimentado el paseo lateral y los negocios sí han instalado mesas y sillas, con sus propias sombrillas, dado que los nuevos toldos aún tienen pendiente de poner en marcha los mecanismos. En cuanto a las calles laterales, Valdés está terminada y tiene veladores, y Lanuza está sin acabar, lo mismo que Coloma, donde los operarios ponen baldosas.

César Anca, asociación de restaurantes (Ara): «Quedan muchos detalles, faltan los toldos y no se puede acceder desde el centro de la Explanada»

El tramo objeto de las obras, desde la calle Bilbao hasta Canalejas, está vallado para separar lo que se va terminando de la zona pendiente de ejecutar del carril bici, lo que se convierte en una barrera para acceder al paseo central. «La parte delantera, desde el carril ciclista hacia las fachadas, se supone que iba a estar terminada este viernes, y no lo está. Iban a poner unas vallas para asfaltarlo más adelante y terminarlo todo. Eso estaba previsto para el 15 de julio, pero al paso que van no estará hecho hasta septiembre», afirma la representante de los hosteleros de la Explanada-Canalejas, María José Delgado. Los empresarios critican que no hay acceso desde el paseo central de la Explanada a sus negocios y de siente encerrados. «No solo se trata de que podamos poner las terrazas sino de que el paseo esté abierto para que la gente pueda transitar. Ese es el problema. ¿Quién va a pasar por ahí si está todo cerrado y en obras? Va a ser muy complicado. Tenemos un problema muy grande porque vivimos del verano. En invierno esa zona es más dura, no tenemos clientes fijos. De ahí nuestro empeño de poder trabajar en temporada alta para poder tener algo de dinero y pasar el invierno», apuntó Delgado, propietaria de La Terracita, restaurante que queda dentro de la zona que está todavía sin pavimentar.

Adrián Santos, concejal de Urbanismo: «Los operarios han trabajado los festivos del 23 y 24 de junio porque es una obra muy compleja»

«No podemos trabajar. Siguen cortando baldosas en nuestra puerta. En lugar de alejar las radiales siguen teniéndolas ahí y llevamos días limpiando los locales. Es una tomadura de pelo. No está terminada la obra y vamos a unas fechas muy altas, cuando la última que dieron fue el 15 de junio». La empresaria sacó a empleados del ERTE y compró género, de ahí que ahora mismo prefiera que paren la obra, dejen trabajar a la restauración en verano y la reanuden en septiembre. «Esto no es serio, están jugando con nuestros negocios, con nuestra gente y así no podemos seguir», concluye.

El bipartito dice que ha hecho la reforma en plazo y que el retraso se debe a unos trabajos de conducción de agua

César Anca, presidente de la Asociación de Restaurantes (ARA), que también tiene un negocio en la zona, cree que quedan por lo menos 15 ó 20 días más. «Faltan un montón de detalles, como los toldos, y si te metes en el carril central de la Explanada no puedes acceder a la zona de terrazas, hay que andar todo el paseo para entrar. Es una barrera. En la mitad pueden poner mesas y sillas pero no al 100% porque siguen las obras». A su vez, reconoció que no es atractivo para el cliente sentarse en un velador con las vallas y con los operarios trabajando.