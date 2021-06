Sanidad descarta citaciones masivas en los «vacunódromos» para evitar las colas al sol

La jornada del miércoles rebajó, de hecho, la citación a la mitad de personas que el día anterior y rondó entre las 4.000 a 4.400 en cada uno de los centros, lejos de las 8.000 por centro convocadas el martes con la intención de imprimir mayor ritmo a la segunda dosis tanto para mayores de 60 a 65 años como para el profesorado, y que acabó generando colas kilométricas y horas de espera en ambos casos para recibir la AstraZeneca.

Sanitarios en los citados complejos consultados por este diario explican que la jornada del martes resultó especialmente dura, no solo por el incesante ritmo de vacunación que no pudo acabar a las 20.00 horas como estaba previsto de antemano sino una hora y media más tarde, sino además por el sufrimiento añadido que les causaba pensar en el tiempo de espera a pleno sol que estaban padeciendo los mayores entre 60 y 65 años.

Sin renuncias

Al exceso de citas con respecto a lo que viene siendo más habitual, se sumó además que no se produjeron renuncias ni entre la cohorte de 60 a 65 años ni tampoco entre los profesionales de la enseñanza y trabajadores en general de los centros educativos.

Los primeros están deseando completar su inmunidad frente al covid, después de ver que por delante de ellos han pasado los que les siguen por edad, de 50 a 59 años, al haber recibido las dosis de Pfizer o Moderna, lo que acorta el ciclo de vacunación de forma singular a 20 días, en lugar de los tres meses prescritos para la AstraZeneca.

Respecto al profesorado y personal de los centros educativos en general, que fueron igualmente citados la jornada del martes de forma masiva junto a la cohorte de 60 a 65 años, al tratarse de una segunda dosis de AstraZeneca que han elegido ellos, puesto que la oficial asignada de antemano es Pfizer por acuerdo del ministerio con las comunidades, no faltaron a la cita como sí sucedió en la primera toma, que por las dudas originó renuncias de hasta el 30% y el 40% de los citados según los días.

Los propios sanitarios insisten además en recordar a la población que no se acerquen a los puntos de vacunación sin cita previa, situación que también contribuyó a engordar el problema de la excesiva citación la jornada del martes, porque tras las largas esperas no se echó a atrás a nadie pese a no haber sido llamado. E imploran que se respeten los horarios de las citas para no descuadrar la organización prevista.

La del miércoles, aprendida la lección, fue una jornada de vacunación con dosis de Moderna, ágil y sin esperas en Ciudad de la Luz y con mínimas demoras en la Institución Ferial en Elche.

El Consell emite 200.000 certificados covid digitales para viajar por Europa

El 40,18% de la población en la provincia alcanza la pauta completa de la vacuna, 664.893 personas

Hoy entra en vigor el certificado covid digital de la UE, un documento que la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública ha puesto a disposición de los ciudadanos, del que ya ha emitido un total de 200.000 para solicitantes de toda la Comunidad. Este certificado, según informa la Generalitat, facilita la circulación libre y segura entre los Estados miembros de la UE durante el tiempo que dure la pandemia por coronavirus. En concreto, se trata de tres tipos de certificados covid los que se pueden obtener: de vacunación, de recuperación y de prueba diagnóstica.

Esto supone que desde mañana cualquier persona que desee viajar a países de la UE ya puede justificar mediante este certificado si se le ha puesto ya la vacuna frente al covid-19, si se le ha realizado una prueba diagnóstica o si ya ha pasado la enfermedad.

Del total de certificados emitidos, 193.381 han sido descargados de forma online y 6.936 de forma presencial en los centros de salud y laboratorios privados.

Sanidad informa de que tanto en la provincia como en la Comunidad se ha llegado al 40,18% de la población vacunada con la pauta completa, 664.893 personas en Alicante y 1.803.470 en la Comunidad.