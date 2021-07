La rehabilitación de la finca de Benisaudet necesitan más tiempo: se prolongará hasta finales de agosto

Según el expediente aprobado, "han surgido trabajos no previstos en el proyecto, dado que con las condiciones de la estructura, no fue posible evaluar adecuadamente las aperturas previstas en el proyecto, derivado de la ejecución de catas se ha observado que parte de la situación de puertas no podía ejecutarse, bien por su altura o bien por no debilitar el muro estructural". Esto ha dado lugar a un nuevo replanteo de puertas y tabiquería, con la consiguiente modificación de otras unidades de obra como son el aire acondicionado, según el informe técnico, que añade que "en el momento de la reparación de una crujía del porche de entrada, se ha constatado el mal del resto de las crujias, debiendo reforzarlas en su totalidad". También se recuerda que "en el inicio de la obra se detectó la existencia de un gran panal de abejas de aproximadamente un metro, oculto en los falsos arcos del acceso principal, ocasionando un retraso en el inicio de las obras".

Con todo, tras décadas de total abandono, la Finca Benisaudet, la que fuera casa de verano del escritor alicantino Gabriel Miró, ultima su puesta a punto, aunque con cinco meses de retraso según la fecha prevista inicialmente. El barrio, tras ver languidecer un inmueble del siglo XIX, podrá disponer a finales de verano de una dependencia de tres plantas y unos 400 metros de superficie construida para uso público. Se prevé que acoja, en un principio, la sede de la asociación de vecinos, el racó de la hoguera y también una ludoteca para su uso cultural. Sin embargo, hay dependencias para más fines. El barrio dispondrá de una decena de salas diáfanas, repartidas en tres plantas, junto a un jardín y una terraza.

Pese a la inacción municipal durante décadas, todavía se conserva mucho de aquella casa en la que Gabriel Miró, que por entonces residía en Madrid, veraneó justo antes de fallecer a los cincuenta años: "Estamos manteniendo paredes de piedra [que contrastarán con la iluminación led], además de las rejas de las ventanas, que se han retirado para restaurarlas y colocarlas después", explicaron técnicos municipales a este diario hace tres meses. Por otro lado, se ha actuado sobre la claraboya. También se mantienen tejas originales, aunque no todas porque o bien ya no estaban o se encontraban en mal estado. También será nueva la escalera que da acceso a las dos plantas superiores. De la anterior nada se sabe. Como tampoco de la balaustrada original. La parcela, que está entre las calles Vicente Aleixandre, San Pedro Poveda y Agustín Jiménez Narvalaz, tiene una extensión de 13.086 metros cuadrados, y alberga además el retén de la Policía Local de Benisaudet.