Castedo arremete contra Barcala: "Él contribuyó al daño que he sufrido porque pedía cuatro años de cárcel para mí"

Apenas unas horas después de que el alcalde de Alicante, Luis Barcala, lamentara el daño sufrido por los acusados del caso PGOU por la lentitud de la justicia "que no puede reparar el enorme daño, de todo tipo, infligido”", la exalcaldesa Sonia Castedo ha cargado contra Barcala. "Le preguntaría por qué ha estado estos años como acusación particular porque me estaba pidiendo cuatro años de cárcel para mí. Puedo entender que en la etapa de Echávarri y Pavón hubiera esa acusación desde el Ayuntamiento, porque eran intereses políticos, pero... ¿también con Barcala como alcalde? ¿Y ahora se hace esa pregunta? Él estuvo hasta el final pidiendo cuatro años de cárcel. No todo vale por mantenerse en un puesto", ha señalado Castedo en una entrevista en Onda Cero.