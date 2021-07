Solicitados algo más de 6.000 de los 10.000 bonos comercio de Alicante

El Ayuntamiento de Alicante mantiene abierta la campaña para poder para solicitar los ‘Bonos Comercio 2021’, que se pueden pedir accediendo a citaprevia.alicante.es para obtener una ayuda de 40€ por persona, que se podrán gastar en establecimientos de alimentación, ropa, calzado, complementos, papelería, informática, ferreterías, joyerías, librerías, moda, ópticas, peluquerías, textil o tintorerías adheridos.

Para solicitarlos cada persona deberá seleccionar la fecha en la que se quiere obtener los bonos, requiriéndose únicamente DNI/NIE, e indicar el programa de Bono Comercio, sin firma electrónica. Una vez cumplimentada la solicitud se recibirá por correo electrónico, con una validez de 10 días naturales para gastarlo desde la fecha seleccionada.

La Concejalía de Comercio ha impulsado este programa de incentivos y promoción dirigido a reactivar el tejido comercial y el consumo local en nuestra ciudad, con el objetivo de paliar los efectos de la pandemia, ayudar a fidelizar y a captar nueva clientela, así como sensibilizar a los consumidores de la importancia de realizar sus compras en el comercio de proximidad.

La concejala Lidia López invita a “todos a participar y solicitar el bono comercio, con el que se pueden beneficiar de un importante descuento en sus compras en los comercios locales, y además pretendemos ayudar e incentivar las compras en nuestra ciudad con ayudas económicas”. Durante el primer mes se han solicitado un total de 6.141 bonos, esta campaña cuenta con un presupuesto de 100.000€, y se ha puesto en marcha por vez primera desde el Ayuntamiento de Alicante.

En el caso de no consumirse en el plazo citado de 10 días, los bonos volverán al sistema para una nueva asignación a las nuevas peticiones realizadas a través del sistema de “cita previa”. Del total de bonos que ya se han solicitado se han recuperado 2.090 que no se han gastado. Los bonos son nominativos y consisten en un código QR -datos alfanuméricos- que se va a poder descargar en un dispositivo móvil o imprimir para su presentación en el establecimiento adherido al programa en el que se desee canjear. La ayuda será para cuatro bonos por solicitante de 10€ cada uno, y el importe lo asumirá el Ayuntamiento de Alicante, que recuerda que el programa tiene una duración de tres meses, desde la publicación de la convocatoria, que fue el miércoles 16 de junio, y puede prorrogarse hasta tres meses más en caso de no haberse agotado los bonos.

10.000 bonos en circulación

La edil ha destacado que este programa nace para “contribuir al restablecimiento de la actividad comercial de la ciudad, incentivando no solo la economía también la creación de empleos y apoyando a las microempresas, autónomos y otros profesionales”, mostrándose satisfecha de llevar adelante el compromiso de poner los 10.000 bonos en circulación ya que “es una oportunidad importante con la que nuestros comercios van a poder captar nuevos clientes, así como de incentivar el consumo y las compras en nuestros locales de proximidad”.

Se podrán beneficiar del programa las personas físicas mayores de edad, que estén empadronadas en el municipio de Alicante, y dispongan de DNI ó NIE, soliciten los bonos de comercio y los descuenten en las compras realizadas en los establecimientos comerciales adheridos al programa de bonos de comercio 2021. “El importe de la ayuda lo asume el Ayuntamiento, y los bonos van a ser adjudicados hasta el límite del crédito disponible. Una misma persona puede realizar hasta 4 solicitudes de 1 bono con un importe de 10€ y hasta un máximo de 40€ por persona”.

En el momento de la venta, el establecimiento colaborador comprobará que el bono está asociado al DNI/NIE del cliente que se lo presenta. Introducirá el código del bono en la aplicación web habilitada para comprobar su validez, es decir que sea original, no esté caducado ni haya sido descontado en otra compra. Una vez validado y admitido el bono por la plataforma, el establecimiento aplicará el descuento al cliente, guardando copia del documento de venta, explican fuentes municipales.

El Ayuntamiento ha habilitado una aplicación web que permite a los establecimientos colaboradores la validación de los bonos que les presenten sus clientes. Esta aplicación garantiza un sistema para la trazabilidad entre el bono, el cliente que lo ha utilizado, el establecimiento donde se ha canjeado y documento de venta emitido. Las personas interesadas en obtener los bonos lo harán a través del sistema de cita previa citaprevia.alicante.es .

Por último, una vez validado el bono, el establecimiento recibirá un e-mail de confirmación de la operación realizada. "El Ayuntamiento de Alicante no se responsabilizará de aquellos bonos no verificados con el DNI/NIE en el instante de la venta. Una vez descontados los bonos en las compras, el establecimiento colaborador presentará la justificación ante el Ayuntamiento en la forma indicada en estas bases y éste procederá a abonarle los importes de los bonos canjeados", indican las fuentes.