Los modelos matemáticos revelan que la provincia ha llegado ya al pico máximo de contagios por covid

La vacunación ha marcado una clara diferencia con olas anteriores, especialmente con la tercera, y así se refleja en los modelos matemáticos. Durante toda la pandemia, la onda de contagios ha corrido casi en paralelo a la de fallecidos. Esta vez es distinto, y ambas curvas han ido por separado. La de contagios mucho más alta que la de decesos, que apenas ha aumentado. «Las vacunas han cambiado el panorama de la pandemia y la tasa de letalidad del virus», señala el matemático García Cremades, premio Importantes de 2020 en representación de los expertos que han puesto en relevancia la importancia de la tecnología al servicio de la salud. Pese a la virulencia de esta última onda epidémica, las gráficas de toda la pandemia elaboradas por el matemático de la UMH constatan cómo el pico de contagios no alcanza ni a la mitad del registrado a finales de enero y comienzos del mes de febrero.

El Consell establece ayudas para que la enseñanza concertada y privada garanticen la presencialidad

Mientras, Sanidad ultima los preparativos para iniciar una nueva e importante etapa en la campaña de vacunación con la inmunización de los adolescentes entre 12 y 19 años. Los primeros comenzaron a recibir este viernes por la tarde las citas a través de SMS para que acudan a Ciudad de la Luz y a otros puntos de vacunación masiva de la provincia.

Los menores de 16 años deberán ir acompañados de sus padres o con una autorización. En el caso de que los progenitores se nieguen a vacunarles, se hará constar en la historia clínica del joven, igual que ocurre en el caso de los adultos. Desde la Conselleria de Educación han señalado que los protocolos de vuelta a clase serán los mismos, independientemente de que en un aula haya alumnos no inmunizados. «Además por protección de datos, como ocurría con los brotes, no podremos hacer público qué estudiantes no han recibido la dosis», señala Toni González Picornell, portavoz de los directores de Secundaria. El curso escolar comenzará el 8 de septiembre y Sanidad espera que para entonces todo el alumnado a partir de los 12 años haya recibido al menos una dosis de la vacuna. Aunque las mascarillas seguirán siendo obligatorias en clase y en el patio, este próximo curso se acorta la distancia entre los alumnos a 1,20 metros, lo que permitirá aumentar la ratio y la presencialidad en los institutos.

En este sentido, el pleno del Consell ha aprobado este viernes el decreto que recoge las ayudas para los centros educativos privados concertados para la organización y el desarrollo del curso 2021-2022, según ha informado su vicepresidenta, Mónica Oltra.

Durante el próximo curso, ha señalado Oltra, «habrá que seguir aplicando determinadas medidas de prevención y control para continuar disponiendo de centros escolares saludables y seguros y, al mismo tiempo, conseguir los objetivos educativos y de sociabilidad que favorezcan el desarrollo del conjunto del alumnado y garanticen la igualdad».

Educación sostiene que no habrá un protocolo distinto en caso de alumnos que no estén inmunizados

Ha recordado que el próximo curso escolar se aplicarán las normas de higiene y control del Ministerio y la Conselleria de Sanidad, que señalan grupos de convivencia estable para los grupos de menores de edad con el fin de reducir los contagios y que permite que puedan socializar entre ellos. Los grupos de Infantil y Primaria se configurarán como grupos de convivencia estable, mientras que en Secundaria se irá a la presencialidad total del alumnado en todos los niveles y etapas y para ello se utilizarán todas las aulas y espacios de que disponga el centro.

Los centros que no puedan garantizar las medidas en esa presencialidad a todos los alumnos en el mismo turno tendrán que analizar la posibilidad de establecer turnos en horario de tarde.

El Ayuntamiento de Tous exige la vacuna para trabajar

El Ayuntamiento de Tous (Valencia) ha incluido entre los requisitos para la selección de dos técnicos de educación infantil como personal laboral temporal que estén vacunados contra la covid y puedan acreditarlo. El sindicato CC OO ha recurrido en reposición esa convocatoria por considerar que es contraria a derecho.

Las bases establecen que «el candidato que desee participar en el proceso selectivo deberá acreditar que está vacunado contra el covid mediante el correspondiente carnet de vacunación o documento análogo que facilite el Servicio Valenciano de Salud».