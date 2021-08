El Consell de la Joventut insiste en el desbloqueo de las obras del Centro 14 paralizadas hace 4 años

Durante su intervención, a la que han asistido la vicealcaldesa de Alicante, Mari Carmen Sánchez, la concejala de Juventud, María Conejero, y miembros del equipo de Gobierno y de la oposición, López de Medina ha incidido en que “si no es mucho pedir, estaría bien que los fondos de recuperación de este Consistorio tuvieran en cuenta políticas económicas, culturales y de empleo dirigidas a la juventud”. "Está bien ayudar a la recuperación de la economía, la hostelería y los comercios locales aunque estaría mucho mejor sumarle a eso el fomento del empleo juvenil en la ciudad y en este Ayuntamiento, acabando así con gran parte de la precariedad y el paro juvenil, que asciende a un 40% a nivel nacional, siendo España una vez más la vergüenza de Europa”.

Todo en un acto que celebra por primera vez el Ayuntamiento de Alicante, incluyendo así “a la juventud en su agenda institucional”, apuntan en un comunicado. Acto que ha permitido además “trazar, tras muchos años yendo en direcciones opuestas y a sordas, una hoja de ruta para velar por las necesidades e intereses de las personas jóvenes del municipio”, ha manifestado el presidente del CJA. Este representante ha agradecido también a la la concejalía de Juventud que “las más de 72.000 personas jóvenes de nuestra ciudad puedan tener voz y representación en el Ayuntamiento con este acto, que nos permite mostrar el talento y la proactividad” de la juventud alicantina.

Sin embargo, “todavía queda mucho por hacer en esta ciudad en cuanto a materia de juventud y poner a las jóvenes alicantinas en el lugar que se merecen”, como la dotación de espacios municipales en la ciudad. “Es obligación de nuestros políticos dejar de lado los juegos de pizarras, las partidas de pelotas entre Ayuntamiento y Generalitat y la vista puesta en Madrid y València y ponerse a trabajar para esta ciudad con el, y una vez más lo pedimos, desbloqueo de las obras del Centro 14”, ha denunciado el máximo representante del asociacionismo en Alicante. “Volvemos a los proyectos faraónicos con la construcción del nuevo Palacio de Congresos en el Puerto de Alicante. Si su construcción termina antes que las obras de rehabilitación del Centro 14, pedimos a Alcaldía que tenga en cuenta trasladar allí nuestra sede y los espacios destinados a la juventud, pues por 20 metros cuadrados que nos cedan no van a perder mucho espacio”.

Ansiedad juvenil

Estos últimos meses de pandemia, “aunque más bien este último año y medio, la juventud ha estado en el punto de mira de una sociedad adultocentrista que ha sido incapaz de ver más allá de cuatro botellones y de una minoría sustancial”, ha denunciado el presidente del CJA, Àlvar López de Medina. “La juventud es el sector demográfico más abandonado por esta ciudad, a la par que criminalizado por la ciudadanía, la clase política y los medios de comunicación”.

Y es que la crisis sanitaria y económica del covid-19 “no solo ha reventado los sectores esenciales de la ciudad, sino que ha truncado los sueños de la juventud, nuestras aspiraciones y nuestras metas, además de nuestra ilusión por conseguir un trabajo digno que nos permita una independencia y una emancipación en condiciones”, ha apuntado López de Medina, que ha asegurado que “el coronavirus ha remarcado la brecha laboral que existe entre los jóvenes, destruyendo así el camino hacia la prosperidad del sector juvenil”.

Pues no solo el ámbito económico se ha visto marcado para la juventud, señalan, sino que "las personas jóvenes también están sufriendo las consecuencias de dos crisis que hemos vivido y todavía no hemos salido” en su salud mental. “Enfermedades como el estrés, la ansiedad o la depresión han aumentado en un 20% en las jóvenes, y hablamos de una cifra europea por lo que a nivel local estamos en una situación peor a la que suman la falta de ayudas y recursos para hacerle frente”.

Y todo ello con unos niveles “muy altos” de precariedad con la “nada menos que la fría y esperpéntica cantidad del 40% de paro juvenil en este país que cuenta con una miseria de sueldos, cuando en 2007 el salario mínimo rondaba los 1.113 euros y ahora tenemos una media por debajo del salario mínimo interprofesional”, ha detallado el presidente del CJA en el comunicado.

Grupo socialista

Los concejales socialistas que han asistido al Salón Azul, Trini Amorós, Lara López y Raúl Ruiz creen que un acto institucional que suponía una "clara oportunidad para lanzar a la juventud un mensaje de esperanza a través de iniciativas de dinamización del empleo o la emancipación. Sin embargo, el equipo de gobierno sólo ha puesto de relieve su conformismo con la precariedad de nuestros jóvenes y con su futuro derivándoles toda la responsabilidad de su situación".

Tras el acto, edil socialista Raúl Ruiz ha afirmado que "el principal problema de la juventud alicantina es un alcalde que nunca les ha tenido en su agenda. No es que llegue tarde al rescate de los jóvenes, es que va en dirección contraria. Llevan dos años bloqueando los planes de juventud y de empleo mientras miles de jóvenes han tenido que emigrar por no esperar a que su alcalde se acuerde de ellos y de ellas. Tenemos que acercar la recuperación a todos los barrios procurando la competitividad y el bienestar de una juventud que deberá sacar la ciudad adelante con las pocas herramientas que les ofrece su Ayuntamiento. No pueden bastarnos los actos institucionales, Alicante debe pasar a la acción y rescatar a su juventud. Debemos recuperar la iniciativa socialista que rechazaron el año pasado e implantar un plan de impulso generacional como ha hecho el Consell con el Plan Ariadna".

Unides Podem

El grupo municipal de Unides Podem - EUPV se ha reunido con el Consell de la Joventut para escuchar las inquietudes y demandas del colectivo. La concejala Vanessa Romero destaca “la falta de tacto del gobierno del alcalde Barcala y de la concejala de Juventud, María Conejero, para escuchar las necesidades del colectivo e impulsar políticas útiles y efectivas”.

Romero pone como ejemplo la semana municipal de la juventud, “que es de perfil muy bajo y con actividades escasamente publicitadas. Muchos participantes se enteraron al ver, en ese mismo momento, las actividades programadas en la playa y se acercaron”. La concejala recuerda que “la edad media de emancipación no deja de subir, la precariedad y el paro son ya crónicos. La concejala de juventud parece que no tienen ningún interés en realizar políticas que combatan y amortiguen estas realidades”.

"Esta falta de interés por el futuro de nuestra ciudad se concreta también en la falta de políticas orientadas a facilitar la emancipación juvenil", apuntan. Romero destaca “la ausencia total de políticas de vivienda destinadas exclusivamente a gente joven de la ciudad, tema que ya llevamos a pleno con respuesta desfavorable por parte del equipo de gobierno”. Romero considera que “el programa de viviendas intergeneracionales puede estar bien como solución temporal, pero no es, en la práctica, una emancipación para poder iniciar proyecto de vida”.

La concejala señala la poca oferta que pone a disposición de la juventud el Patronato de Vivienda y afirma que "de las 748 viviendas del patronato, solo 97 viviendas están dentro del programa univerbarrios, que además va dirigido principalmente a jóvenes universitarios de fuera de Alicante”. Romero echa en falta “mayor iniciativa desde la concejalía de juventud para generar programas específicos de emancipación juvenil”.

A la carencia de políticas de vivienda dirigidas a la juventud, se suma, añade la edil, "la falta de herramientas para mejorar el empleo y la empleabilidad". Romero apunta que “no es suficiente con la asesoría laboral del Centro14, que además no funciona bien porque no se anuncia correctamente”.

"Otra de las vertientes en las que se aprecia la falta de voluntad política para abordar las problemáticas de la juventud, es poca atención a la salud mental del colectivo", señala este grupo. Para Romero, “es evidente que tenemos que abordar las problemáticas de salud mental porque es especialmente preocupante que el suicidio sea la primera causa de mortalidad en este segmento de la población, y también es bastante evidente que su salud mental se ha visto afectada por la incertidumbre de la actual crisis”, concluye.