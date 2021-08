El Consell de la Joventut exige el desbloqueo de las obras del Centro 14 paralizadas hace 4 años

A mitad de julio, el Ayuntamiento de Alicante reclamaba agilidad al Consell en los trámites para desbloquear las obras del Centro 14 de la Concejalía de Juventud, en cumplimiento del acuerdo por el que la administración local asumía la dirección de los trabajos y el encargo de la redacción del proyecto para poder licitarlo con un valor de 100.000 euros, mientras que la Generalitat Valenciana se comprometía a financiar las obras con un presupuesto aproximado de 2,6 millones.

En la ciudad “no hay espacios donde la juventud pueda ejercer sus derechos”, ha apuntado la vicepresidenta del Consell de la Joventut, y tampoco, sostienen, lugares donde el colectivo joven “pueda apostar por actividades, ejercer sus derechos o poner en marcha nuevos proyectos y voluntariados”. En este sentido, desde el máximo organismo de representación asociativa de la ciudad se ha vuelto a pedir que la juventud “quede integrada en la sociedad, que se hagan políticas específicas, que se le ayude y que se le tenga en cuenta”, pues “la juventud en Alicante no existe, no se la tiene en cuenta y no está realmente en la mente de la Administración”, ha sentenciado Muñoz.

El Consell de la Joventut d’Alacant ha vuelto a exigir al Consistorio y la Generalitat que “lleguen a un acuerdo real” para continuar con las obras del Palau del Centro14 para que “este edificio pueda volver a cumplir su función de acoger a las más de 70.000 personas jóvenes de Alicante”; ya que en la ciudad “se prioriza la construcción de un nuevo Palacio de Congresos, volviendo así a los proyectos faraónicos de no hace muchos años atrás, antes que continuar y acabar todas las obras fallidas de la ciudad que han destruido nuestro patrimonio”.

Esta entidad considera que, con la puesta a punto y apertura del Centro14, la ciudad podrá demostrar “el potencial, el talento y la gente pionera que tenemos y que ahora mismo son incapaces de desarrollar sus proyectos por falta de recursos y apoyo institucional”, ha declarado Muñoz. “Necesitamos que nuestra ciudad esté orgullosa de nosotras para que podamos decir que somos y venimos de Alicante ‘amb el cap i la mascareta ben alta’”, dejando así de lado "la criminalización y la culpabilidad a los jóvenes durante esta pandemia", ha dicho, pues “es hora de revitalizar el Casco Antiguo, dejando de lado el turismo y el ocio de botellón por las actividades, reuniones y proyectos que se pueden integrar en un espacio multifuncional como es este edificio”.

12 de agosto, Día Mundial de la Juventud

El Ayuntamiento de Alicante “por fin incluye el 12 de agosto en su agenda institucional”, ha recalcado la vicepresidenta del Consell durante la presentación de los actos “y lo hace ofreciendo un ocio alternativo destinado a la juventud alicantina para que sea protagonista en su día”. Y para ello, desde el Consell, la Concejalía de Juventud y desde el área de Deportes se ha puesto en marcha una agenda de actividades de ocio alternativo que se celebrarán el día 12, a partir de las 19:00 horas, en el centro de cultura Contemporánea Las Cigarreras.

El Jardín Vertical de este centro, ubicado en Carolinas Bajas, acogerá una muestra de entidades de ámbito cultural, ecologista, social, de educación no formal o políticas. Asimismo, está previsto celebrar un concierto de la banda de rock alternativo-indie Malditeria, cuyo aforo está limitado a 200 personas con entrada gratuita que se podrá conseguir a través de las redes sociales y web del Centro14 y del Consell de la Joventut d’Alacant.

“Estamos agradecidas. Tenemos una Concejalía que, por fin, está trabajando con y para la juventud”, a pesar de que “situar en el mapa del Ayuntamiento a la juventud es trabajo tanto de del equipo de Gobierno como de la oposición, quienes han de creer en la transversalidad de las políticas de juventud en todas sus áreas, abandonando la perspectiva actual basada en el adulcentrismo y la criminalización” además de “ponerse a trabajar desde todas las áreas municipales, mano a mano, en políticas integrales de juventud y no dejar caer todo el peso en esta concejalía”, ha comentado Muñoz.

Bipartito

Por su parte, la edil de Juventud, María Conejero, ha señalado que “desde la concejalía de Juventud se ha realizado una serie de videos con representantes juveniles de distintas asociaciones y entidades que nos darán su punto de vista sobre la situación actual de los jóvenes, que se colgarán en las redes sociales y en la web del Centro 14". Por otro lado, ha mostrado su satisfacción “por haber podido llevar a cabo esta jornada para nuestros chicos y chicas desde los 15 años hasta los 35. Esperamos que tenga una gran acogida y que disfruten de todas las actividades programadas”.

Por otro lado, el concejal de Deportes, José Luis Berenguer, ha destacado que “es importante para Alicante cuidar a nuestros jóvenes y darles un amplio abanico de posibilidades para que empleen su tiempo en el deporte y qué mejor que hacerlo acompañado de amigos y en un entorno como la zona deportiva de la Playa de San Juan”

La Concejalía de Transporte, que dirige Manuel Villar, colabora en esta primera edición en la campaña de visibilización en el transporte público, en autobuses y taxis, y durante todo el mes de agosto lucirán en la Casa de la Festa unas lonas que exhiben los doce derechos de la Ley de la Juventud en un año marcado por el covid, explica el Ayuntamiento.

Actividades culturales

Se celebrará un acto institucional el próximo día 12 de agosto a las 11 horas en el Salón Azul del Ayuntamiento, que contará con la participación de la concejala del área, María Conejero, el presidente del Consell de la Joventut, Álvaro Bajo.

Por su parte, el Consell de la Joventut organizará en el Centro Cultural Las Cigarreras una feria de asociaciones, donde éstas montarán un estand divulgativo de sus actividades, con acceso libre, pero con aforo limitado según las medidas sanitarias por la covid.

A partir de las 21 horas se celebrará el concierto de Malditeria cuyo acceso será mediante invitación gratuita con un aforo de 200 personas y sólo se podrán reservar online desde la plataforma Eventbrite y en la página web www.centro14.com se podrá consultar más información al respecto.

Actividades deportivas

La Concejalía de Deportes ha organizado para el miércoles 11 de agosto, víspera del Día Internacional de la Juventud, un programa amplio y variado de actividades deportivas al aire libre, que se llevará a cabo en la zona deportiva de la Playa de San Juan desde las 18 horas hasta las 21 horas.

Las actividades deportivas que se realizarán el 11 de agosto son:

Balonmano Playa: Torneo Cadete (15-16 años) y Juvenil (17-18 años). Los equipos estarán formados por 10 jugadores y los partidos tendrán una duración de 10 minutos cada set, 2 en total.

Torneo Cadete (15-16 años) y Juvenil (17-18 años). Los equipos estarán formados por 10 jugadores y los partidos tendrán una duración de 10 minutos cada set, 2 en total. Voley Playa: Torneo 4x4 mixto (18-25 años). Máximo de 16 equipos, 4 equipos por campo, y cada equipo con un máximo de 6 jugadores o jugadoras, y los partidos tendrán una duración de 20 minutos.

Torneo 4x4 mixto (18-25 años). Máximo de 16 equipos, 4 equipos por campo, y cada equipo con un máximo de 6 jugadores o jugadoras, y los partidos tendrán una duración de 20 minutos. Futvoley: Partidos de exhibición en categorías masculina y femenina, desde la categoría bronce hasta categoría oro. Además, se dispondrá de un campo adicional para iniciación al futvoley (18-35 años).

Partidos de exhibición en categorías masculina y femenina, desde la categoría bronce hasta categoría oro. Además, se dispondrá de un campo adicional para iniciación al futvoley (18-35 años). Entrenamiento funcional: sesiones de 45 minutos en grupos mixtos 18 horas – 19 horas – 20 horas (18-35 años). Los participantes no necesitan tener una condición física concreto, ya que los entrenamientos son adaptados al nivel físico de cada deportista.

sesiones de 45 minutos en grupos mixtos 18 horas – 19 horas – 20 horas (18-35 años). Los participantes no necesitan tener una condición física concreto, ya que los entrenamientos son adaptados al nivel físico de cada deportista. Pilates : en sesiones de 40 minutos para grupos mixtos de máximo 20 personas, a las 18 horas – 19 horas – 20 horas (18-35 años)

: en sesiones de 40 minutos para grupos mixtos de máximo 20 personas, a las 18 horas – 19 horas – 20 horas (18-35 años) Calistenia: Exhibición de atletas especialistas de la modalidad y Zona de iniciación con instructores que darán diferentes orientaciones e instrucciones a las personas inscritas, 18 a 21 horas (18-35 años).

"Este acontecimiento deportivo contará con zona de avituallamiento, fisioterapia, música ambiental, speaker, photocall y entrega de trofeos y camisetas. Las inscripciones son gratuitas, pero hay que reservar la plaza mandando un email a info@nextmind.es indicando nombre completo, edad, clase y hora", explican fuentes municipales.