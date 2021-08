La guerra entre la Conselleria y el Ayuntamiento por los conserjes aplaza un año la retirada del amianto en tres colegios de Alicante

La guerra entre la Generalitat y el Ayuntamiento por el realojo de los conserjes aplaza un año la retirada del amianto en tres colegios de Alicante en donde viven trabajadores con sus familias, es decir, los CEIP Azorín, El Tossal y Emilio Varela. El director general de Infraestructuras Educativas, Víctor García y el director territorial David Vento, se han reunido esta mañana en Alicante con los equipos directivos y los representantes de las AMPA de los tres centros y les han informado de que mantendrán el contrato adjudicado a la empresa constructora, a la que también le faltaba material para estas obras, para que las ejecute durante el verano de 2022. Según informan desde Educación, se había previsto una inversión próxima a los 495.000 euros para la retirada del amianto en estos colegios pero estas tres obras "no se han podido ejecutar antes del inicio del curso debido a que el Ayuntamiento de Alicante no ha reubicado a los conserjes que residen en estos tres centros, que son personal municipal, durante las semanas de agosto en las que estaban planificadas la obra". Fuentes municipales han señalado en cambio que la Conselleria no comunicó el calendario para la retirada del amianto. "El Ayuntamiento lo solicitó varias veces para buscar una solución habitacional a los conserjes. Educación es la ejecuta la obra y marca el calendario. Seguimos a la espera de la can

Los representantes de la Generalitat han explicado que han estado en contacto permanente durante todo este verano con las AMPA de los tres colegios y han transmitido a las tres comunidades educativas durante la reunión de hoy “el compromiso firme de la Conselleria de Educación de acometer las obras lo más pronto posible, por lo que seguiremos insistiendo al Ayuntamiento para que reubique a los conserjes y esto no siga siendo un impedimento para realizar las obras”. Según apunta Víctor Garcia, "para la Conselleria de Educación es fundamental eliminar el fibrocemento de los centros educativos y por ello hemos hecho un gran esfuerzo organizativo y de inversión para retirar este verano el amianto de seis colegios públicos de la ciudad de Alicante, con una inversión total de cerca de 1,6 millones de euros. En tres colegios los trabajos están en marcha y estarán acabados antes del inicio de las clases el 8 de septiembre, por lo que entendemos el malestar y la preocupación de las tres comunidades educativas que han visto que las obras no han podido comenzar ante la falta de colaboración del Ayuntamiento de Alicante”.

“La Conselleria de Educación -ha insistido Víctor García- siempre estará al lado de las familias y lo único que queremos es que se resuelva este problema de una vez por todas. Nuestra manera de actuar es diametralmente opuesta a las confrontaciones partidistas y lo único que necesitan las comunidades educativas es que se resuelvan sus problemas. De nuevo insistimos en la necesidad de la colaboración entre instituciones en beneficio de la ciudadanía y que el Ayuntamiento de Alicante afronte una competencia que es exclusivamente municipal: que realoje a su personal para poder acometer las obras en alguno de los periodos vacacionales del alumnado con un nuevo calendario, ya que los fondos económicos y la adjudicación de las actuaciones los tenemos preparados ”.

El director general ha detallado que “Educación de la Generalitat remitió dos notificaciones al Ayuntamiento de Alicante, una el 5 de julio y otra el 15 de julio, requiriendo al consistorio el realojo de los conserjes municipales entre el 20 de julio y el 20 de agosto, pues no puede haber ninguna persona viviendo en los colegios mientras se retira el material contaminante. El Ayuntamiento de Alicante no ha respondido a ninguno de nuestros requerimientos y, por tanto, la empresa adjudicataria de las obras no ha podido iniciar los trabajos durante el mes de agosto, cuando estaba previsto realizar estas tres actuaciones”, recalca el director general. El Ayuntamiento dijo el 21 de julio que se haría cargo del realojo de los conserjes de los colegios con amianto y reclamaría su coste al Consell basándose en un informe jurídico municipal que atribuía a la Generalitat la responsabilidad de sufragar los gastos de los trabajadores escolares como promotora de las obras.

El director general de Infraestructuras Educativas ya mantuvo una reunión a petición propia el 26 de julio con el alcalde de Alicante para transmitirle la necesidad de que solucionaran la reubicación de los conserjes para poder proceder a realizar todas las actuaciones: “No tuvimos respuesta para reubicar al conserje del CEIP Rabassa, que era la actuación que requería más tiempo y, de forma excepcional, buscamos nosotros una solución confiando que para los otros tres centros el Ayuntamiento se pondría manos a la obra con la reubicación de su personal de conserjería.”

Los trabajos de retirada del fibrocemento se tienen que realizar durante periodos no lectivos como las vacaciones de verano, o las de Navidad o Pascua. La Conselleria mantendrá el contrato adjudicado a la empresa constructora para que los ejecute durante el verano de 2022. No obstante, el director general, ha transmitido a las AMPA y a los equipos directivos de los tres colegios que, “siempre que el Ayuntamiento de Alicante cumpla con sus obligaciones, estudiará junto con la empresa adjudicataria la posibilidad de realizar los trabajos en alguno de los periodos vacacionales largos, ya que en los tres centros se necesitan más de dos semanas para realizar las obras”.

1,6 millones de inversión este verano

Educación de la Generalitat recuerda que programó para este verano la retirada de fibrocemento en seis colegios de la ciudad de Alicante, con una inversión total de casi 1,6 millones de euros. La intervención del CEIP Rabassa, que es la de más envergadura por su complejidad, cuenta con una inversión de la Conselleria de 680.000 euros. Las obras comenzaron en julio y el amianto ya se ha retirado por completo, con lo que las clases empezarán con normalidad en septiembre y el conserje podrá volver a su vivienda a partir del 1 de septiembre. "Ante la falta de respuesta del Ayuntamiento a la petición de la reubicación del conserje en julio, la Conselleria optó por ofrecer una solución habitacional al trabajador pues la envergadura de la obra exigía que los trabajos comenzaran en julio para poder estar concluidos antes del inicio del curso", precisan.

Según la Conselleria, están a punto de concluir las obras de retirada de fibrocemento en los CEIP Gabriel Miró y San Nicolás de Bari, donde la inversión de la Conselleria suma 370.000 euros. En ninguno de estos dos últimos centros los conserjes residen en el colegio.