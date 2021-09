Cuatro de cada cinco vecinos y comerciantes de Carolinas rechazan la implantación de la Zona Azul y Naranja en el barrio

Cuatro de cada cinco vecinos y comerciantes del barrio de Carolinas rechazan la implantación de la Zona Azul y Naranja. Así lo revela una encuesta realizada por los socialistas, que han presentado este viernes en un acto en Plaza Manila. El proyecto está "paralizado" desde finales de junio tras conocerse el rechazo general a la implantación de la zona regulada. Por ahora, según los promotores de la recogida de firmas contra la iniciativa, ya cuentan con más de 7.000 apoyos a la petición de paralización total del proyecto. Se pretendían habilitar 350 plazas azules y 224 plazas naranjas en calles del barrio.

"Los vecinos y comerciantes de Carolinas Altas rechazan de manera categórica la implantación de la Ordenanza Reguladora de Aparcamiento (ORA). Ni más ni menos, que el 81,1% de los residentes encuestados está en contra de la decisión autoritaria de Barcala, como demuestra el hecho de que el 94.5% del barrio está de acuerdo con el establecimiento de un periodo de alegaciones y son contrarios a la cacicada del alcalde, incapaz de dar voz a la ciudadanía", según han defendido los socialistas en un acto al que ha acudido el portavoz municipal, Francesc Sanguino, y el secretario local y concejal, Miguel Millana, entre otros miembros de la Corporación local y la dirección local del PSOE.

El trabajo, según los socialistas, ha sido encargado y tabulado por un equipo de sociólogos alicantinos tras las quejas recibidas por la forma "arbitraria" de implantar la ORA. En total, se han realizado 381 encuestas para conseguir un nivel de confianza del 95,5% con un error de muestreo de +- 5,12%.

Entre los datos más destacados, según los socialistas, está que el 90,8% de los vecinos del barrio de Carolinas Altas son conocedores de la implantación de la Ordenanza de la ORA promovida por el bipartito. "Un dato llamativo es que no solo hay oposición de los vecinos, (81,1%), ya que los comerciantes son totalmente reacios estando en desacuerdo un 79,33%", añaden los socialistas, quienes también ponen el foco en que el 94,5% de los residentes considera "imprescindible la apertura de un periodo de alegaciones a la ordenanza de la ORA, frente a un 3,4% que no lo consideran y un 2,1% que no sabe o no contesta".

El portavoz municipal socialista, Francesc Sanguino, ha indicado que el resultado del sondeo demuestra que el barrio de Carolinas Altas se ha "rebelado frente a un alcalde que no ha contado con el vecindario ni con el comercio para solucionar el problema del aparcamiento, se lo ha quitado de encima con un decretazo y ha sido incapaz de escuchar a nadie ni conocer su problemática".

En este sentido, el secretario local de PSPV-PSOE de Alicante, Miguel Millana, ha asegurado que resulta "alarmante la deriva de Barcala, autoritaria, antisocial cuyas medidas se alejan cada con mayor intensidad de la atención a los problemas de empresarios, autónomos y ciudadanos de Alicante, con formas cada vez más sectarias, extremistas y antidemocráticas". El Partido Socialista, según ha añadido, "desea acompañar a los afectados por las medidas perjudiciales de Barcala". "Tenemos como objetivo actuar para establecer un diálogo que resuelva los problemas de un barrio de personas trabajadoras con carencias, una de las cuales es la escasez de plazas de aparcamiento. Esta cuestión que afecta a la ORA viene recogida en el programa electoral, y por ello actuamos en consecuencia reclamando una solución dialogada dando protagonismo a soluciones en la que vecinos y comerciantes participen plenamente", ha finalizado.

Paralizado a días de ponerse en marcha

La implantación de la zona azul y naranja en calles del barrio de Carolinas Altas espera en un cajón desde hace más de dos meses . Pese a que estaba anunciado que el pasado 1 de julio se pondría en marcha el sistema de regulación del aparcamiento, al principio sin multas, el gobierno municipal decidió finalmente paralizar el proyecto tras arreciar las críticas entre comerciantes y vecinos, que iniciaron una recogida de firmas. Así lo anunció el concejal de Tráfico, José Ramón González: "La iniciativa surgió en 2015 a petición de vecinos y comerciantes. Siempre dejé muy claro que tenía que ser por consenso, que todos estuvieran de acuerdo. Parece que últimamente hay voces críticas. Así, después de debatirlo en el equipo de gobierno, se ha decidido paralizar la implantación para abrir un nuevo proceso informativo. Se informará sobre las ventajas porque puede que no se ha explicado correctamente. Queremos ver la respuesta ciudadana. Depende de lo que recibamos de ellos en este nuevo periodo de información. Vamos a ver si se puede haber experiencias piloto por calles. No hay una salida determinada ahora mismo, puede que se siga adelante o no".

Fuentes del bipartito de Alicante han señalado este viernes, tras el acto promovido por el PSOE, que el equipo de Gobierno mantiene "suspendida la Zona Azul por el descontento expresado por los vecinos". En breve, según han añadido, encargarán "una encuesta en el barrio para tomar una decisión acorde a la voluntad mayoritaria de los residentes".

La llegada de la zona azul y naranja a calles del barrio de Carolinas Altas contó, desde el principio, con el respaldo de asociaciones vecinales y sectoriales de la zona, además de sumar el visto bueno unánime de los representantes de la Junta de Distrito número dos. Sin embargo, en la recta final de la implantación del aparcamiento regulado, que todo apuntaba a que iba a entrar en vigor a partir del 1 de julio, se multiplicaron las voces en contra de la medida. Las principales fueron de comerciantes de la zona.

El proyecto recogía la creación de 350 plazas naranjas en las calles San Pablo, Doctor Bergez, Cánovas del Castillo, Pradilla, Garbinet, Dato Iradier, Gasset y Artime, Doctor Nieto y General Polavieja y de 224 plazas azules en San Mateo, San Pablo, Jaime Segarra, Dato Iradier, Doctor Nieto, General Polavieja, Amadeo de Saboya, Góngora, Foguerer, que incluye además 27 plazas de media estancia en San Pablo y Gasset y Artime.

