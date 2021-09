Sin lanzadera al castillo de Santa Bárbara para no enfadar a los vecinos

El concejal de Transportes y portavoz adjunto del gobierno local, Manuel Villar, explicó que el interventor ha rechazado hasta en tres ocasiones el proyecto de las lanzaderas, al incluirse en una iniciativa que recoge también la ampliación de líneas ya existentes, como las del PAU 1 hasta el Postiguet. «Si fueran solo las lanzaderas no habría problemas, pero no podría defenderlo ante los vecinos», apuntó el edil, en alusión a las posibles quejas de asociaciones por anteponer las lanzaderas del Castillo de Santa Bárbara a la ampliación de otras líneas del autobús, que no mejorarán hasta que se adjudique el nuevo contrato, ante la negativa del interventor a que se pague más por un servicio que se encuentra prorrogado. Por su parte, el portavoz del bipartito, Antonio Manresa, restó importancia a los inconvenientes para acceder hasta uno de los emblemas de Alicante. «Subir andando es una experiencia», defendió el concejal de Cultura.

En la Junta de Gobierno de este martes se aprobó el proyecto para realizar las obras de restauración del Baluarte de Santa Ana del Castillo de Santa Bárbara, que se sacarán a licitación y se prevé ejecutar en un plazo de cinco meses con una inversión máxima de 324.406 euros. Esta actuación, según el bipartito, permitirá convertir en peatonal la zona que acogió el aparcamiento del castillo, con la «rehabilitación funcional del pavimento, la restauración de los elementos patrimoniales del baluarte, la ordenación de los elementos muebles y de las instalaciones presentes y la recuperación del espacio peatonal para mejorar las condiciones de la visita pública y de puesta en valor del Castillo». El concejal de Infraestructuras, José Ramón González, informó que estas obras se podrán llevar a cabo tras recibir la autorización de la Dirección General de Cultura y Patrimonio de la Generalitat Valenciana.