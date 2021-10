El bipartito valora la intervención de los profesionales de las escuelas infantiles en el protocolo de admisión de la leche materna

El equipo de gobierno bipartito de Alicante (PP y CS) sopesa que los profesionales de las escuelas infantiles participen en el protocolo de regulación de la admisión de leche materna tras la polémica a raíz del caso de una madre alicantina que denunció que en la escuela infantil donde lleva a su bebé de cuatro meses no le dejan pasarla. La mujer interpuso una queja ante el Patronato de Escuelas Infantiles, organismo que gestiona las dos escuelas infantiles dependientes del Ayuntamiento, que respondió que no se podían llevar alimentos de fuera. En menos de 24 horas, el equipo de gobierno de Alicante consiguió aplacar la polémica surgida por las trabas a la lactancia materna en las escuelas infantiles municipales de la ciudad promoviendo por decreto un nuevo protocolo, que permitirá llevar leche materna a las dos escuelas públicas de Alicante, Els Xiquets y Siete Enanitos, que tienen dos neveras.

Tras la reunión del Patronato de hoy, la izquierda ha coincido en que la edil de Educación, Julia Llopis, se ha desmarcado del alcalde, Luis Barcala, y que ha admitido que hubo precipitación en el decreto para instalar neveras en las escoletas de Alicante.

PSOE

Según los socialistas, la concejala Julia Llopis ha reconocido que Luis Barcala se precipitó al publicar un decreto anunciando que se instalarían neveras en las escuelas municipales para permitir almacenar la leche materna, tras una denuncia de una madre en las redes sociales que afirmaba que se lo había prohibido. "La propia concejala ha confirmado hoy que el alcalde actuó de esta manera al hacerse viral la denuncia", han afirmado. "El alcalde de Alicante funciona a base de decretos, en este caso fallido, como la propia concejala de Educación, Julia Llopis ha reconocido hoy en la reunión del Patronato de Escuelas Municipales Infantiles. Que tu edil diga que se decidió, sin reflexionar, hacer público un decreto ante una noticia que se había hecho viral, es todo un avance. De hecho, los socialistas felicitamos a la señora Llopis por rectificar a Barcala. Este vez han cambiado las tornas”, indica el portavoz municipal Francesc Sanguino.

"La concejala, en la reunión, también ha pedido perdón a las trabajadoras de las escuelas municipales por no contar con su criterio ante el general clamor contra la gestión de Barcala, que ha ninguneado a la comunidad educativa y a todos los representantes del Patronato", han insistido. La concejala Llano Cano ha recordado que el decreto de Alcaldía es del 17 de septiembre y no se ha convocado el Patronato hasta el 7 de octubre, y "solo para dar cuenta de lo ya ordenado por el alcalde, que en este caso, como en tantos otros, se ha equivocado". Sanguino ha matizado que "estas decisiones no pueden llevarse a cabo sin contar con nadie, pero que es el estilo de este alcalde, menos mal que en esta ocasión la señora Llopis lo ha rectificado y se ha comprometido ante los integrantes del Patronato a reunirse con los equipos directivos de los centros para elaborar un protocolo y confeccionar el decreto de forma coherente".

Unides Podem

"El decreto de la leche materna en las escuelas infantiles aún deja cuestiones en el aire, como si se va a proporcionar el material necesario para llevar a cabo esta alimentación con las madres con menos recursos, que no están contempladas las salas de lactancia, o que no sea algo exclusivo del aula de bebés (de 0 a 1 año), ya que la Asociación Española de Pediatría y la OMS recomiendan, mínimo, hasta los 2 años", señalan desde Unides Podem. Este grupo afirma que "se ha demostrado una vez más que el equipo de gobierno de Barcala solo funciona cuando siente la presión de la opinión pública. Ha pasado con el tema de la alimentación con leche materna, teniendo que sacar decreto urgente tras estallar el tema en redes, y ahora también con la caldera de uno de los centros. Después de que desde Unides Podem-EUPV denunciásemos varias veces la falta de agua caliente en una de las escuelas municipales infantiles, hoy ha llegado la nueva caldera. La caldera era ya de segunda mano cuando se abrieron las escoletas hace casi 40 años, y llevaba estropeada desde finales de mayo".

Consideran que "el poco cuidado por parte de la concejala Llopis a las escuelas infantiles es más que evidente. Nos gustaría no tener que denunciar deficiencias en los centros, porque sería signo de que se invierte lo necesario en las escoletas y están en condiciones dignas, pero no es así. La agenda de la concejala de Educación pasa por el deterioro de las escuelas municipales infantiles a fin de que la ciudadanía tenga que caer en manos de sus amigos de la privada y concertada. Seguiremos presionando y trabajando para dignificar las escoletas y conseguir aumentar el número de plazas públicas para facilitar la conciliación a las familias alicantinas".

Compromís

El grupo municipal de Compromís muestra su apoyo, como ya lo hizo en el Pleno, para crear un protocolo para permitir a las madres alimentar los niños/as con leche materna, durante la sesión del Patronato de educación Infantil celebrada hoy jueves.

En este sentido, el concejal y miembro del patronato Rafa Mas critica "las formas del señor Barcala que tomó una decisión en redes sociales, saltándose al Patronato, sin consultar a las trabajadoras exponiéndolas de forma injusta al debate público". Por ello "criticamos también que la señora Julia Llopis, presidenta del Patronato, imponga un protocolo sin negociar con las direcciones de las escuelas, sus trabajadoras y saltándose al Patronato. A golpe de prensa, imponiendo un decreto a 24 horas e informarlo en redes, hundiendo la imagen de las escuelas infantiles y exponiendo de forma injusta a las trabajadoras". Mas concluye "nos alegra que la señora Julia Llopis también critique las formas del señor Barcala al anunciar las medidas por redes sociales saltándose el Patronato".

Durante la reunión del Patronato, según Rafa Mas, "Julia Llopis se ha desmarcado de Barcala. Nos satisface que la presidenta del Patronato rectifique y decida consultar con las trabajadoras y el resto del patronato el decreto que regule este derecho. Desde Compromís confiamos plenamente en las trabajadoras de las escuelas y que garantizarán, como lo han hecho durante 40 años, un servicio de calidad. Pedimos al bipartito que las refuerce en personas, recursos y que se proyecte por fin la tercera escuela". En esta línea "seguimos esperando un plan de inversiones para reformar en profundidad las dos escuelas y proyectar la tercera con el millón y medios de euros de superávit del Patronato." También ha adelantado que la Generalitat ha solicitado a Salud Infantil y a la Dirección General de Seguridad Alimentaria un procedimiento para trabajar en un protocolo autonómico.