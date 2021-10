España ha incrementado en los últimos dos años los casos de suicidios y agresiones en personas jóvenes en un 250% y el 14% tiene pensamientos suicidas, “todo ello siendo víctimas de un sistema que les tiene desesperanzados”. Así lo expuso la psicóloga y sexóloga María Mas en el taller sobre salud mental que dio el pistoletazo de salida a la Setmana Jove 2021 del Consell de la Joventut d’Alacant, donde incidió en que “la mayoría de trastornos que padecemos son resultado de la sociedad en que vivimos”.

“La peor pandemia es la de la salud mental y no le estamos prestando atención”, lamentó la psicóloga ante el anuncio del aumento de casos de enfermedades mentales en personas jóvenes que, según datos de la Organización Mundial de la Salud, se estima que entre un 10 y un 20% de personas de este sector poblacional padece algún tipo de afección. “Lo peor de todo”, según Mas, es que “las personas del entorno no están preparadas para ayudar” debido al tabú “que ha supuesto” este tema en los medios y en la sociedad en general en los últimos años, aunque “ahora se empieza a visibilizar y a concienciar”.

Y es que el covid-19 también ha hecho estragos en las personas jóvenes, pues han aumentado los casos de ansiedad y depresión por diferentes motivos. “Un 46% de la población joven tiene menos motivación ya que no ven salida a esta pandemia, encuentran dificultades para crear un proyecto de vida, se sienten en aislamiento, no ven un futuro óptimo o no ven cambios, como puede ser encontrar un trabajo”, apuntó Mas. “Nos llaman la generación de cristal, pero no se dan cuenta de las crisis (2008 y 2020) que estamos viviendo y padeciendo”, resaltó ante el público asistente.

Además, “el 55% de los jóvenes han sufrido o padecen alteraciones en su salud mental”, una cifra que viene acompañada de la ayuda de los profesionales de este ámbito, pues “un 73% de la población joven ha necesitado ayuda mientras que un 40% todavía no la ha pedido”, indicó la psicóloga durante la charla.

Asimismo, la psicóloga hizo hincapié en la adolescencia, “una etapa repleta de cambios”, a nivel físico, psíquico, emocional o familiar, “y muy poco acompañada”. Unos hechos a los que se suma el aumento de la adicción a las pantallas, un “trastorno neuroquímico” que padece gran parte de la población de este rango de edad y que ha desembocado también en “un incremento preocupante de personas jóvenes adictas al juego, como las tragaperras, las apuestas de deportes o las salas de juego”, denunció Mas.

La jornada, que contó con el patrocinio del IVAJ y la Concejalía de Juventud–Centro 14 del Ayuntamiento de Alicante, continuó con un taller de técnicas para calmar la ansiedad y con una explicación de los diferentes recursos “económicos y gratuitos a los que la juventud puede tener acceso para cuidar su salud mental, ya que no hay salud sin esta”, concluyó María Mas.