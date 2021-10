Nuevas Generaciones desdice a Mas y culpa a la Generalitat de la falta de material en la Feria de Asociaciones de Alicante

La Plaza de Argel ha acogido esta mañana la Feria de Asociaciones. Hasta allí se ha desplazado a primera hora el concejal de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, Rafa Mas, quien poco después de su visita ha arremetido contra el bipartito por “no respaldar el asociacionismo juvenil”, una crítica que se fundaba en la falta de apoyo institucional que el edil ha percibido en este encuentro del Consejo de Jóvenes de Alicante (CJA). Nuevas Generaciones, sin embargo, ha emitido un comunicado poco después en el que desdice a Mas, culpa a la Generalitat por no dar solución a la pérdida de unas llaves de la sala del IVAJ donde se encontraba el material con el que no han podido contar y, además, arremete contra “una miembro del Consell” por, según explican, no estar en el momento de la entrega de materiales del personal del Ayuntamiento de Alicante.