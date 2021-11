Hosbec acusa a Podemos y Compromís de exigir la tasa turística solo para su beneficio político

La patronal hotelera Hosbec ha vuelto a exigir al Botánic que la tasa turística salga del debate político y acusa a Podemos y Compomís de exigir este impuesto no para beneficiar al secrtor, sino para beneficiarse políticamente. "El sector hotelero no da crédito a la insistencia de dos de los partidos componentes del Gobierno Valenciano en imponer un impuesto turístico o tasa turística sin que existan ni razones de conveniencia o necesidad, y en un momento en el que el sector todavía no se ha recuperado de la más grave crisis sufrida en toda su historia y en plena nueva ola del covid. Al no existir ninguna razón económica ni tributaria que justifique esta iniciativa, podemos pensar que hay otros intereses políticos detrás de esta propuesta que se escapa de nuestro ámbito y capacidad de entendimiento", apunta la patronal en una nota de Prensa..