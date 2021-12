Novecientos cohetes para la Palmera artesanal que se disparará el Día de la Constitución en Alicante

Novecientos cohetes conforman la Palmera de fuegos artificiales del 6 de diciembre, Día de la Constitución, que se lanzará a las 20 horas desde la fortaleza del castillo de Santa Bárbara, según explica el pirotécnico de Redován que la ha preparado, Eduardo Ferrández, en medio de un dispositivo de seguridad formado por Policía Local, Bomberos, voluntarios de Protección Civil y operarios de jardines en Alicante. El concejal de Fiestas, Manuel Jiménez, ha incidido en la novedad que supone la celebración con estos fuegos artificiales del 43 aniversario de la Constitución porque nunca se ha lanzado una Palmera de estas características en estas fechas. "Además de un nuevo polo de atracción turística en estos días festivos, ese disparo conlleva un respaldo económico al sector de la pirotecnia, otro de los que más han padecido el efecto de la pandemia en la provincia de Alicante”.

Pirotecnia Ferrández contabiliza más de un siglo en este sector. Eduardo Ferrández, el padre de quien disparará la Palmera el próximo lunes, corrobora con su experiencia el hecho histórico que ocurrirá en la tarde del 6 de diciembre: “Seguro que Alicante será foco de atención nacional e internacional porque nunca ha habido una palmera con estas características”.

Ferrández hijo asegura que “al ser un disparo novedoso, conlleva muchas dificultades. No puede tener mucho diámetro porque se desvanecería enseguida, sin que se llegara a apreciar el efecto deseado”. Como ejemplo, la Palmera que disparó esta misma pirotecnia en la noche del 24 de junio de 2020 tuvo 700 metros de diámetro. Desde que supo que tenía que lanzar esta Palmera asegura que ha realizado más de treinta pruebas con distintos cohetes “hasta alcanzar el objetivo deseado”. Está elaborada de manera artesanal, “si no fuera así, sería imposible por la complejidad que supone que estallen 900 cohetes al mismo tiempo”.

La Palmera está preparada desde esta misma semana, explican desde fiestas. Afirma el pirotécnico que “se precisan cuatro días para que la mezcla compacte y no se humedezca, con lo que se perdería el efecto deseado”. Cuando llegue a Alicante le esperan en el castillo de Santa Bárbara nueve horas de trabajo para el montaje definitivo hasta el momento del disparo.

La Concejalía de Fiestas ya planteó el pasado junio la posibilidad de disparar la Palmera desde el monte Benacantil, aunque no se celebraran las Hogueras. Sin embargo, lo impidió la situación derivada de la pandemia. “El gobierno municipal tenía claro que no podíamos quedarnos sin Palmera si la situación sanitaria lo permitía. Así compensamos la desilusión que nos llevamos al no poder dispararla el pasado 24 de junio, según marcaba el protocolo de espectáculos pirotécnicos que emitió la Generalitat Valenciana el pasado 21 de mayo”, dice el edil.

El último año que no se disparó Palmera en Alicante en la noche del 24 de junio fue en 1991. El riesgo del desprendimiento de una roca del monte Benacantil lo impidió, como anunció el alcalde José Luis Lassaletta al término de la máscletà del 23 de junio. Se barajaron otras opciones pero, finalmente, se desestimó el lanzamiento.

Dispositivo de seguridad

La Concejalía de Seguridad ha organizado un dispositivo para la Palmera de fuegos artificiales con un centenar de efectivos de Policía Local, Bomberos del SPEIS, voluntarios de Protección Civil, sanitarios y operarios de jardines. El Castillo de Santa Bárbara permanecerá cerrado al público durante toda la jornada del día 6. El disparo será de 900 cohetes, con un radio de seguridad al público de 300 metros. Además se cortará el tráfico en el acceso a la fortaleza en coche desde la calle Vázquez de Mella de 18:30 hasta las 22:00 horas.

El edil de Seguridad, José Ramón González, ha explicado que el departamento técnico de Protección Civil y Gestión de Emergencias ha elaborado “un Plan de Seguridad del disparo estableciendo procedimientos de coordinación de seguridad, y los medios humanos y materiales destinados al dispositivo preventivo. Se va a poder observar y disfrutar desde toda la ciudad, un día festivo, ya que se dispara en altura y se puede ver desde todo Alicante”.

En el dispositivo van a participar un total de cuarenta y cinco Policías Locales, catorce bomberos del SPEIS, ocho voluntarios de la Agrupación de Protección Civil, una ambulancia con personal sanitario, y treinta y cinco operarios de jardines que estarán por los caminos y accesos al Castillo como personal de apoyo y van a ir provistos de material portátil de extinción como batefuegos, mochilas extintoras, mangaje y lanzas.

La Policía Local intervendrá con prendas ignífugas y el casco, durante la intervención en la Palmera; realizará los desvíos de tráfico previstos, restringiendo el acceso al monte, permitiendo el paso exclusivamente a los vehículos de la pirotécnica y de seguridad, y se intervendrá para desalojar el Monte Benacantil, tanto de personas como de vehículos.

Los Bomberos controlarán y vigilarán el disparo y prevenir que se produzcan conatos de incendio tras el mismo. Para ello, en el operativo se va a humedecer las faldas del Monte Benacantil en los días previos, mediante regadío de la vegetación y el empleo de las instalaciones de riego existentes y bajo supervisión del servicio de extinción de incendios, donde existe mayor probabilidad de declararse un fuego.

Los bomberos realizarán una inspección de las instalaciones del material pirotécnico para el cumplimiento del reglamento, y serán los responsables de la dirección del dispositivo, y de los diferentes equipos de intervención con un puesto de mando. También vigilarán la caída de los restos de artificios, aprocederán a la extinción de los conatos que éstos pudieran ocasionar, y a la intervención y coordinación que se precise con el operativo en el monte Benacantil y en el disparo.