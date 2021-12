El Patronato de la Vivienda de Alicante aprueba su presupuesto para 2022 por 3,5 millones

El Patronato Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado esta mañana en su junta rectora extraordinaria el proyecto de presupuesto y la plantilla del personal para el 2022 con un importe total de 3.597.947 euros. Las nuevas cuentas del organismo municipal contemplan un crecimiento de sus inversiones en un 45% para incrementar el parque de viviendas y actuaciones de mejoras en las edificaciones, explican fuentes municipales. El nuevo presupuesto sale adelante con el apoyo de PP y Ciudadanos, la abstención de PSOE, Compromís y Vox, y el voto en contra de Unidas Podemos. El edil José Ramón González se ha mostrado muy satisfecho por “el gran trabajo que se está desarrollando en la construcción de nuevas viviendas, el impulso que se ha dado en los últimos años al Patronato ejecutando importantes proyectos que se han podido llevar adelante en el Casco Antiguo y la ciudad”, y se ha comprometido a seguir trabajando para sacar adelante “más viviendas intergeneracionales, y ampliar el parque municipal para llegar a más personas que necesitan un hogar en nuestra ciudad”. Dentro de estas cuentas, sus gastos corrientes con 1,7 millones de euros se reducen en un 11,27%; los de personal, con 1.122.617 euros, representan un 31,20 % del total y crecerán en 2022 en un 0,72 %. "Este es el Patronato municipal del Ayuntamiento que cuenta con el mayor nivel de autofinanciación con respecto a los demás, y tiene unos ingresos patrimoniales consecuencia de la gestión del parque en explotación que suponen 2.029.380 euros, lo que representa un 56,40 % del presupuesto", añaden desde el Ayuntamiento.

Inversiones

Las inversiones que en esta edición se incrementan en un 45%, cuentan con un presupuesto total de 637.352 euros, y se financian con 600.001,00 € de aportación municipal para transferencias de capital, y los restantes 37.352 €, se corresponden, a software y los equipos informáticos, y otras pequeñas partidas.

Con respecto al capítulo de inversiones está previsto finalizar las viviendas en El Portón que contaban con una inversión total de 1.142.247€. Para ello se ha contemplado en el actual presupuesto una partida de 366.725 euros para finalizarlas en 2022. "Con las obras del Portón, se logra ampliar el parque público, construyendo 14 nuevas viviendas sociales municipales, que serán alquiladas a jóvenes y mayores. Así como se mejoran los accesos del casco histórico con nuevos itinerarios peatonales, se crea una nueva plazoleta, y se va a construir un ascensor de uso compartido con los vecinos de Santa Cruz, al que se tendrá acceso con una tarjeta".

Las inversiones en estas cuentas a su vez se han previsto actuaciones extraordinarias en edificaciones del parque del Patronato, y la adecuación de la rehabilitación en fachadas. El bipartito asegura que va a invertir en la renovación domótica del edificio del Claustro y en sus accesos, y una partida para la renovación de los ascensores y alarmas, y en la fachada del edificio de la calle Devesa, los balcones del inmueble de la calle Virgen de Belén, y las fachadas AMT.

Dentro de las intervenciones previstas de carácter plurianual que van a ser financiados con remanentes de tesorería se contemplan tres importantes proyectos como son la construcción de viviendas para jóvenes en el solar municipal en San Antón, dentro del Programa EDUSI, el proyecto de 32 viviendas en el solar del Patronato en calle Ceuta en San Blas, y el proyecto correspondiente a la Fase II de la puesta en valor de los restos arqueológicos de El Portón.

Centro 14

Asimismo está prevista la firma del convenio con la Generalitat para terminar el Centro 14. "La financiación completa de la ejecución de las obras es a cargo de la Generalitat Valenciana hasta el total estimado del presupuesto de 2.912.000 euros, y se va a formalizar el convenio en el 2022", dicen las fuentes.

El edil José Ramón González también pone en valor “el consenso que se ha conseguido durante el año con la mayoría de los grupos políticos para sacar adelante los proyectos de viviendas y la colaboración e implicación de todos”, y también ha tenido palabras de agradecimiento para “los técnicos municipales del Patronato. Sin ellos nada de esto se podría hacer realidad, logran sacar adelante proyectos e iniciativas muy importantes para la ciudad, así como los programas de vivienda para las personas más desfavorecidas”. Al mismo tiempo, ha manifestado su satisfacción por “lograr llevar adelante el presupuesto del 2022”. Durante este año el Ayuntamiento quiere "impulsar con fondos estatales y de la Generalitat las necesarias viviendas intergeneracionales, para dar respuesta a los jóvenes y mayores que necesitan una vivienda, replicando el proyecto de Plaza de América que ha resultado un éxito, para ello ha mantenido reuniones y espera poder llevar adelante estas inversiones en 2022".

"El Patronato está saneado ya que el Ayuntamiento decidió amortizar la totalidad de la deuda viva de 5.111.482,97 de euros del Patronato Municipal de la Vivienda de Alicante", indican desde el Ayuntamiento de la ciudad.

PSOE

El grupo municipal socialista critica la falta de ambición del bipartito en el Patronato "en un contexto de demanda social de vivienda y dificultades de acceso de los jóvenes". "Nos parece un presupuesto débil, con solo un 17% de inversión e hipotecado a los remanentes. No se entiende que después del anuncio de la Concejala de Hacienda del crecimiento de presupuesto que tendremos en Alicante no se refleje en un aumento de presupuesto en el Patronato de la Vivienda", señala su portavoz, Paco Sanguino.

"Creemos que el Patronato, que propone proyectos importantísimos, corre el riesgo de resultar irrelevante y no dar solución a los problemas de vivienda, tanto de emergencia como de acceso joven, porque carece de presupuesto para ser ejecutados en su totalidad". Sanguino, tal como hizo ayer en la reunión con la Concejala de Hacienda, ha exigido un mayor compromiso con el acceso de vivienda joven en los próximos años, así como que el equipo de gobierno tenga en cuenta los proyectos que se idean desde las oficinas del Patronato.

Aunque el PSOE considera que este presupuesto carece de suficiente valentía y compromiso con el acceso a la vivienda, destacan que el presidente del Patronato "ha recogido el guante en parte las propuestas del grupo socialista, sobre todo en lo que se refiere a aumentar el número de viviendas para jóvenes del Portón y tener en cuenta los proyectos que se generan". Por ello han decidido no bloquear este presupuesto, confiar en el aumento de inversiones gracias a los remanentes de presupuestos pasados y realizar un voto de confianza con su abstención.

Unidas Podem

"Desde Unides Podem-EUPV hemos votado en contra de los presupuestos del Patronato de la Vivienda por considerar que no reflejan el momento de emergencia habitacional que estamos viviendo. Seguimos con una lista de espera de vivienda en esta ciudad que no se actualiza desde 2016, las grandes inversiones para poder ampliar el parque público de vivienda no cuentan aún con dotación presupuestaria, además de que la mayor parte de ellas no se haría efectivas hasta finales de 2023, como pronto", señala la edil Vanessa Romero.

"Los presupuestos del Patronato de Vivienda sufren un importante recorte que no va acorde con la crisis habitacional que sufrimos, y sólo un pequeño porcentaje de los mismos es el que va destinado a inversiones. Sigue siendo prioritario el trabajar desde ya con las herramientas que Conselleria de Vivienda pone a disposición de los ayuntamientos como la apertura de una oficina Xaloc, un servicio que ofrece ventanilla única en materia de vivienda, rehabilitación de edificios y regeneración urbana, y que facilitaría los trámites a la ciudadanía alicantina en cuanto a acceso a una vivienda pública", concluye.