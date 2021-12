El descontrol del covid sigue alterando al turismo: cancelada la ITB de Berlín, la feria más grande del mundo

La ITB Berlín 2022 ha vuelto a cancelar toda la actividad presencial prevista inicialmente tras la aparición de la nueva variante del covid, la ómicron, y el ascenso de casos positivos en el contexto internacional. El organizador de la feria internacional de turismo de la capital alemana, Messe Berlin, ha explicado que no puede ofrecer a los expositores y socios la seguridad necesaria para celebrarla a principios de marzo, tal y como ha confirmado en un comunicado de prensa. En concreto, desde la organización del evento aluden a la situación actual de la pandemia y a las restricciones impuestas en cuanto al número de participantes en los grandes eventos.

Una de las alternativas que se plantearon fue el aplazamiento de la feria hasta el verano, sin embargo, la organización lo descartó por coincidir con el periodo de más actividad del sector. Además, estima que los agentes del sector cierran sus acuerdos antes de marzo, con la idea de prepararse para la temporada alta. Por ello, la organización está trabajando en mejorar sus herramientas digitales, así como preparando una serie de servicios y eventos en formato virtual y presencial para 2022, según ha explicado el director general de Messe Berlin, Martin Ecknig.

A partir de enero se podrá acceder a actualizaciones diarias sobre el nuevo concepto en la web de ITB. Para obtener información sobre los temas de cancelación, las nuevas condiciones de participación, la venta de entradas y el Digital Business Day, que se celebrará el 17 de marzo, se puede consultar en la misma web.

Además, la Feria de Turismo tiene previsto celebrar eventos satélites presenciales en distintos destinos europeos. Se trata de eventos B2B de un día de duración que tendrán lugar en distintos lugares de Europa y en los que se reunirán proveedores y compradores. Con estos eventos, ITB Berlín continúa la historia de éxito de los eventos Travel Meet Asia e ITB China Travel MeetUp, organizados por las marcas internacionales ITB Asia e ITB China en sus respectivos mercados asiáticos y chinos.

Por su parte, la dirección de la Feria Internacional del Turismo de España, Fitur, ha asegurado que mantiene su 42 edición en las fechas previstas, entre el 19 y el 23 de enero de 2022, y en su formato habitual, después de que se conociera la cancelación de la parte presencial de la feria ITB de Berlín, programada para marzo próximo. "A día de hoy Fitur sigue adelante", han señalado a Efe fuentes de la organización de la feria, que registra un importante crecimiento respecto a su edición "Especial recuperación Turismo", que excepcionalmente se llevó a cabo en mayo de 2021 y que contó con 62.000 visitantes (frente a 255.000 en 2019).

La misma fuente ha destacado que no se ha registrado ninguna cancelación en la participación a raíz de la variante ómicron de coronavirus y la feria, con los datos que tiene actualmente, está segura de que celebrará "una gran edición". Para sus organizadores, sin duda, a favor del desarrollo de Fitur está no sólo la mejor situación de España en cuanto a las cifras de afectación de la pandemia, sino también "el hecho de haber demostrado, con la edición realizada en mayo de este año, en una situación mucho más compleja, que es posible hacer la feria con todas las garantías sanitarias". Fuentes de Fitur subrayan que activarán todas las medidas y protocolos de seguridad, y se guiarán, en cualquier caso, "y como no podía ser de otro modo, por lo que se determine desde nuestras autoridades sanitarias". En cuanto a Fitur, los datos de octubre pasado arrojan un crecimiento del 53% respecto a 2021, con la representación de la industria turística española ya confirmada en su máximo nivel por lo que refiere a comunidades autónomas y ciudades, y también de modo muy positivo en lo que refiere a empresas.A ello se suma el crecimiento de la participación oficial internacional que se situaba en octubre por encima del 48 %.

La edición 2022 se celebrará bajo el lema "Abrazamos al mundo" y toda la oferta se extenderá a lo largo de ocho pabellones, siendo la República Dominicana el país socio.