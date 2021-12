El bipartito aplicará medidas contra el ruido en el entorno de Castaños para no dejar a los vecinos «desamparados»

Habrá medidas frente al ruido en el entorno de Castaños, habladas con la hostelería para no dejar «desamparados» a los vecinos del Centro Tradicional, pero sin «precipitaciones». Habrá medidas, sí, pero todavía no se conocen los detalles ni los tiempos. Y eso que la sentencia, ahora revocada por el TSJCV por la falta de legitimidad del denunciante (la AVV del Centro Tradicional) se conoció hace dos años y que el gobierno, tras el estallido de la pandemia, aseguró hace medio año que reactivaba las mediciones para ajustar las medidas a la situación del ruido que deben soportar la actividad de la hostelería y el ocio nocturno.

El bipartito de Alicante, formado por el PP y Ciudadanos, confirmó este martes que implementará medidas para mejorar la convivencia en el entorno de Castaños, subrayando que el auto favorable a sus intereses no cambiará la hoja de ruta prevista. «Vamos a hacer lo mismo que íbamos a hacer con la sentencia. Con un auto a la inversa habríamos hecho lo mismo. No vamos a dejar desamparados a los vecinos. Que la sentencia sea favorable nos da juego para llegar a acuerdos más beneficiosos para todos al no tener esa presión», señaló el portavoz adjunto del bipartito y edil de Medio Ambiente, el popular Manuel Villar, quien apuntó que ya se está ultimando el informe encargado a una consultoría, que se anunció ya en el mes de mayo: «Estamos acabando de tomar las mediciones. Lo esperamos para finales de diciembre o primeros de enero. Ese informe propondrá soluciones y tendremos que verlas tanto con los locales como también con los vecinos, pero no sólo con las asociaciones demandantes».

El concejal responsable de coordinar los trabajos para la puesta en marcha de medidas contra el ruido deslizó propuestas que están sobre la mesa, aunque sin entrar en detalles. Entre los instrumentos que aseguró que se prevén estudiar, al implantarse en otros municipios con problemáticas similares, están la reducción de veladores, licencias u horarios, además de otras medidas como el aislamiento de los locales, la colocación de toldos aislantes o de un nuevo pavimento antirruido, al margen de un posible incremento de la presencia policial en las calles.

Por su parte, el portavoz del ejecutivo local, Antonio Manresa (Ciudadanos), añadió que el Ayuntamiento «va a hacer todo lo posible para estudiar medidas para aliviar el sufrimiento de vecinos, pero dentro de sus competencias y estudiando cada caso», y «sin precipitación».

Visión de la oposición

Desde la oposición se criticó este martes la inacción del bipartito, tras la sentencia del TSJ ante los recursos del Ayuntamiento y de la asociación de locales de ocio. «La decisión no soluciona el problema y la inacción del PP lo agudiza aún más. Hay que actuar para garantizar el descanso de vecinos del Centro Tradicional, que viven situaciones muy complicadas cada fin de semana y evitar episodios de vandalismo como el que se produce cada fin de semana en el barrio de Santa Cruz, sin la presencia policial adecuada», señaló el portavoz Natxo Bellido. Compromís solicitará que en el mes de enero se convoque la Comisión del Centro Histórico y Tradicional para plantear medidas que sirvan como base de un Plan de Usos y Convivencia de estos barrios del Centro de Alicante.

El portavoz de Unidas Podemos, Xavier López, afirmó que su grupo defenderá «las acciones que tome el vecindario» y apoyará «su argumentación y causa», para apuntar que «trabajar hacia un modelo respetuoso no solamente es una cuestión de fijar vecindario, sino de proteger las tiendas que todavía perviven con muchas dificultades y que están viendo como el ejemplo de Castaños y su monocultivo de hostelería». El socialista Francesc Sanguino, por su parte, agregó que su grupo municipal apoyará «cualquier tipo de medida que mejore la convivencia entre vecinos y la hostelería».

Por último, el portavoz de Vox, Mario Ortolá, calificó la sentencia de «buena para la hostelería y para el empleo que produce, directo e indirecto». Según Ortolá, «los hosteleros cuidan el descanso de los vecinos y no tienen culpa de las aglomeraciones, eso es cosa del Ayuntamiento».