El bipartito renuncia a multar a la UTE de la limpieza por mezclar residuos en la recogida de contenedores

No habrá sanción del Ayuntamiento de Alicante por juntar material reciclado en un contenedor de basura. La Junta de Gobierno ha ordenado el archivo del expediente sancionador incoado a UTE Alicante, la adjudicataria de la limpieza y recogida de residuos, que se abrió por la propia Junta de Gobierno Local el pasado 10 de agosto. El acuerdo aprobado argumenta se renuncia a la multa ya que la UTE ya ha "sido sancionada por los mismos hechos por la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental, dependiente de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, que finalmente se cifró en 18.900 euros respecto a los 30.000 euros previstos en un primer momento.

Un mes después de que este diario publicara el vídeo en le que se observa la mezcla de residuos de varios contenedores de reciclaje en un mismo camión de recogida, el Ayuntamiento de Alicante abrió un expediente de sanción de 3.000 euros a la empresa de limpieza por el polémico vídeo grabado por un vecino de la Albufereta. Según figuraba en la propuesta de acuerdo, el bipartito acordaba incoar "expediente de imposición de penalidades administrativas a la empresa concesionaria del servicio público del municipio de Alicante de limpieza viaria, recogida de residuos domésticos, y, tratamiento, valorización y eliminación de residuos domésticos o no peligrosos, UTE Alicante, por el incumplimiento grave de las condiciones del contrato exigidas en los artículos 11.5, 11.7.6 y 12.4.6 del Pliego de Prescripciones Técnicas, por importe de 3.000 euros".

Según ha precisado este martes el concejal de Limpieza y portavoz adjunto del bipartito, Manuel Villar, el área de Limpieza ha defendido que siguiera adelante la sanción, pero ha sido Contratación la que ha apostado por aceptar las alegaciones de la empresa. Según la resolución aprobada este martes, el principio "non bis in idem", al que recurre la empresa para evitar una doble sanción por los mismos hechos, "tiene un doble significado, por un lado es un principio material por el que nadie puede ser castigado dos veces por la misma infracción y, por otro, es un principio procesal conforme el que nadie puede ser puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos". "Este principio exige -según señala- que no recaiga duplicidad de sanciones cuando se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento. Esta idea quiebra cuando un mismo hecho supone la lesión de dos bienes jurídicamente protegidos distintos".

En el vídeo se podía ver a un camión de carga lateral de la concesionaria del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos, UTE Alicante, vaciando cuatro contenedores que se encontraban en una "isla". Dos de ellos, de color gris, son los que le correspondería recoger, según admiten fuentes de la empresa. En cambio, tal y como se puede observar en la citada grabación, también vacía a continuación dos contenedores de reciclado, uno amarillo (destinado a envases de plástico, latas y bricks) y uno azul (para papel y cartón).