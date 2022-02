Qué duro es ser director en tiempos de covid

Llevaban años quejándose de que las tareas burocráticas estaban adquiriendo más y más presencia, hasta el punto de apenas dejar hueco para la pedagogía que debe primar en un cargo directivo de colegio o instituto, pero el covid ha acabado por desbordar la situación. No son pocos los que se plantean abandonar el cargo.

Desde los sindicatos de profesores, tanto ANPE como UGT sitúan en un 50% el abandono de estos cargos en la provincia, y en el 40% en la de Valencia, según datos recogidos por las respectivas direcciones territoriales. "La mitad se plantea no renovar, así lo han trasladado desde Educación en las mesas de trabajo con los sindicatos", afirma Lauren Bárcena, presidente de ANPE y Javier González delegado de UGT.

Sin embargo desde la Conselleria de Educación, a preguntas de este diario, aseguran que "los que renuevan en junio son el 70% como habitualmente".

Alarma

"Son datos que asustan y alarman porque evidencian las dificultades que arrastran y la falta de apoyo, a lo que añadir todos los extra por el covid. Desde UGT denunciamos la incapacidad de la administración para hacer frente a la pandemia y que las medidas puntuales de simplificar la carga de trabajo nos son suficientes", puntualiza González.

"Venimos denunciando que la carga burocrática y las responsabilidades extra educativas provocan que los directores renueven menos cada vez, y que sea más difícil encontrar candidatos. Además, desde que empezó la pandemia se ha acrecentado todo, con muchas más responsabilidades que traspasan las competencias educativas y que hacen que muchos declinen renovar y no se planteen ni siquiera participar del concurso de traslados", abunda Bárcena.

"Están muy cansados, no hay forma de que la conselleria rebaje el papeleo", añade Marc Candela desde el STEPV.

"Machacados"

Los directores consultados por este diario confirman que se sienten "machacados" incluso antes de la pandemia, nuevos planes para todo implican tratar de consensuar con toda la comunidad educativa, y durante la pandemia, tramitar los cheques comedor, uno a uno, les supuso una gran tensión sumada a las clases online que les cayeron del cielo y multitud de carencias.

La tareas extra no les eximen de impartir clases, y se ven impelidos a reclamar el aumento de horario para servicios frente al de las clases, porque dicen que no llegan. Les resulta ingrato un cargo por el que aspiraron en su momento con gran ilusión y cuya carga les pesa ya demasiado. "Estamos machacados, fundidos", coinciden.

Una de las directoras que ha decidido tirar la toalla admite que tanto trámite administrativo no le permite trabajar, que las cambiantes normativas generan dudas, y que pese a la ilusión con que ha desempeñado el cargo no puede seguir haciendo horas extra sin cesar y dejando de lado a sus hijos, tal y como se está viendo obligada a hacer. "No puedo seguir así" concluye.

"No se llegan a asimilar tantos cambios y sufrimos de soledad administrativa hundidos en tareas administrativas", ironizan en otro de los centros donde añaden que la inspección no les acompaña. "Ni agradecido ni pagado , me planteo si vale la pena" indica otra directora.

Numerosos nombrados provisionales también han optado por no presentar el proyecto para adquirir el cargo de forma definitiva. "Se ha juntado todo y entiendo que haya gente que se sature", añaden desde un centro en el que pese a todo piensan continuar "para sacar adelante el proyecto con un equipo adecuado", subrayan.

Promesas

El Botànic prometió desde un principio que las tareas burocráticas se iban a reducir sensiblemente en los centros educativos y, seis años y medio después, los cargos directivos aseguran que no recuerdan haber estado nunca antes tan hasta arriba de todo, y que se plantean "como otros muchos compañeros, no renovar, incluso los hay que dimiten", apuntan.

La normativa diseñada para seleccionar a los directores la consideran a su vez "continuista", como valora Javier González. "Se limita a ser aplicada este curso en los centros que tienen que renovar o seleccionar nuevos equipos, sin adaptación alguna al contexto de la pandemia en que nos encontramos", lamenta". Desde Csif también consideran "mejorable" el proceso de selección.

Rafael Martínez, delegado de CC OO, apunta que el requisito de formación debería abrirse a todo el profesorado y no estar restringido a los equipos directivos para favorecer la selección, y recuerda sucesivas movilizaciones "para aligerar la carga burocrática y contratar mas administrativos".