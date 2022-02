El colegio Jesuitas de Alicante entra en la red de excelencia Erasmus con financiación hasta 2027

El colegio Inmaculada Jesuitas de Alicante acaba de entrar en el selecto grupo de centros educativos de toda España que ha logrado fondos garantizados para sus programas Erasmus hasta el año 2027, sin necesidad de presentar iniciativas un curso tras otro, ni tener que esperar a que sean aceptadas para obtener la correspondiente financiación.

La trayectoria de los proyectos Erasmus del colegio Jesuitas es la razón por la que ha obtenido la nueva acreditación a nivel europeo. "Es un club selecto creado a partir del nuevo programa Erasmus 2021. Ahora bastará con informar cada año qué alumnos y profesores participan, ya no es necesario elaborar proyectos para tener financiación", explica Aitor Bilbao, coordinador internacional del colegio concertado alicantino.

Jornada internacional

La nueva acreditación se ha celebrado por todo lo alto por la Compañia de Jesús a nivel tanto nacional como europeo, con la organización de la primera jornada internacional en el centro alicantino con este motivo, y la presencia de los más altos cargos de la compañía, como Joaquím Molina, coordinador de la zona Este, además del representante del Sepie, la Agencia Nacional para el desarrollo y gestión del programa Erasmus+ de la Unión Europea en materia de educación y formación, Andrés Ajo.

Los programas Erasmus potencian el crecimiento personal desde la cultura y la lingüística Aitor Bilbao - Coordinador internacional colegio Jesuitas de Alicante

Los años de experiencia y la gestión de una gran variedad de proyectos le han valido al centro para obtener una acreditación a la que aspiran la totalidad de los institutos, porque ninguno quiere prescindir de la experiencia añadida que aporta al alumnado la movilidad Erasmus.

Estudiantes de más de una docena de colegios de la misma compañía en la zona Este, procedentes de Cataluña y Baleares, se han sumado a la jornada internacional con sus felicitaciones por la acreditación conseguida en Alicante y han compartido las experiencias ganadas con la movilidad.

Experiencias

En Alicante las estudiantes Ana Martínez Gómez y Ana María Sala Pére han protagonizado la movilidad más reciente al colegio de Santa Ursula Ledochowska de la ciudad de Poznan, en Polonia y al colegio Santa Stanislas de Delft, en Holanda, respectivamente.

Recién llegadas del extranjero, en tercero y cuarto de la ESO, Ana Martínez califica la experiencia de "diez de diez" aunque también han echado mucho de menos a la familia. Esta primera movilidad de larga duracion la califican como una "montaña rusa" también por la diversidad de experiencias que les han proporcionado.

"Intentamos que alumnos y profesores conozcan de primera mano otras culturas para crecer como personas. Los programas Erasmus potencian el crecimiento personal desde la cultura y la lingüística, y es algo que se consigue con movilidades tanto de corta como de larga estancia", indica el profesor Bilbao.

De hecho dos profesores del centro son destinados un par de semanas a otros países para la observación sistemática de otros procesos de enseñanza, y durante el verano profesores de Secundaria van a Irlanda para participar de la inmersión en otra lengua, alojados con familias gracias a la acreditación Erasmus.

El idioma

"Al principio pensé que iba a ser muy difícil porque yo estuve con dos familias, pero todo fue muy bien", abundan las estudiantes, que destacan que han sido especialmente bien recibidas.

No he tenido tiempo de estar triste. La experiencia ha sido un diez de diez Ana Marínez - Erasmus de ESO colegio Jesuítas de Alicante

"No he tenido tiempo para estar triste", apunta Ana María Sala. No obstante las costumbres son muy distintas y en un principio se sentían desubicadas. Ambas citan personas que les ha ayudado muhcho. "Estaba asustada por si no dominaba suficiente el inglés pero todo ha ido bien".

"Escucharlo todo en ingles, a todos los compañeros, era raro al principio, pero te acabas acostumbrando", apunta Ana Martínez, además de valorar el apoyo de los profores y de los compàñeros de clase, que les han ayudado a traducir tambiénconforme transcurrrían las clases.

Además han sido embajadoras del idoma, han llegado a impartir clases de español, la pronunciación y los errores, porque donde estaban reciben clases de español desde cuarto de Primaria y les parecía que las alumnas alicantinqas hablaban como en las audiciones con las que repasan la lengua.

Relaciones

"Eran como el grupo de amigas que tengo aquí y al mismo tiempo muy distintas, me prepararon hasta una fiesta de despedida, no esperaba conectar tanto y tan bien con gente de una cultura tan distinta a la nuestra", recuerda Ana María Sala.

No esperaba conectar tanto y tan bien con gente de una cultura tan distinta" Ana María Sala - Erasmus de ESO en el colegio Jesuitas de Alicante

Por su parte Ana Martínez ha practicado también ballet y sigue en contacto con las compañeras a las que trató a las que espera ver este verano de nuevo. "Te das cuenta de que la amplitud de ideas es muy enriquecedora", añaden.

En el trancurso de la jornada internacional Lei Xu, alumno de cuarto de Primaria del colegio Inmaculada Jesuitas, interpretó piezas al piano y Ariadna Salvador, de primero de Bachillerato, interpretó canciones. "El evento lo hemos organizando no solo desde el colegio Inmaculada sino codo con codo con el colegio Nuestra Señora de Montesión de Palma y Jesuites Educació", concluye el coordinador internacional en Alicante.