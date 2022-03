Compromís denuncia el reiterado abandono de la zona norte de Alicante

El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante ha vuelto a denunciar la situación de abandono en la que, en su opinión, tiene sumido el equipo de gobierno a los barrios de la zona norte de la ciudad. La formación considera que el bipartito de PP y Ciudadanos "ha renunciado" a actuar sobre un entorno con una población "especialmente vulnerable", que necesita "una presencia potente de la administración municipal, la coordinación entre el Ayuntamiento y la Generalitat y las inversiones previstas en los presupuestos municipales". En su opinión, "absolutamente nada de todo esto es posible" cuando se ha decidido "abandonar estos barrios, como ya hizo en los años más duros de la anterior crisis económica", según han afirmado este sábado fuentes de Compromís a través de un comunicado.

El portavoz municipal de Compromís, Natxo Bellido, se ha reunido de nuevo esta semana con dirigentes vecinales de los barrios de la zona norte, quienes vienen pidiendo de manera reiterada intervenciones urgentes como reforzar los servicios de limpieza y mantenimiento urbano, la implantación de la policía de barrio, la coordinación municipal de la respuesta social a la crisis y atender al problema de la ocupación de viviendas y realizar las inversiones pendientes. Bellido considera que "la actitud hostil" que, en su opinión, ha mostrado hacia las personas más vulnerables la concejal de Acción Social, Julia Llopis, desde los meses más duros de la pandemia, "ha terminado por contagiar" al alcalde, Luis Barcala, y a su gobierno. El edil incide, en este sentido, en que "el PP ha puesto un muro de incomprensión, de desinterés, de desidia en la Gran Vía", barrera simbólica que separa estos barrios del resto de la ciudad, "y ha decidido abandonar a las vecinas y vecinos, seguramente porque piensan que en estos barrios no van a votarles y ya sabemos que el PP solo gobierna a favor de los suyos".

Asimismo, desde el grupo municipal se ha vuelto a reclamar respuesta por parte de Julia Llopis y del concejal de Coordinación de Proyectos, Antonio Peral, a la demanda de espacios que formuló la Generalitat hace dos años para incorporar un recurso de atención a la infancia y la juventud en el barrio de Colonia Requena. Una demanda sobre la que, denuncian, el bipartito "todavía no se ha dignado a dar respuesta".

Compromís recuerda que en los presupuestos no se verán inversiones como la rehabilitación del polideportivo de Colonia Requena, de las aulas de cultura de Juan XXIII y de viviendas de la zona, a través de un plan específico, ni tampoco para la iluminación del polideportivo de Virgen del Remedio. Además, Bellido insiste en que "la biblioteca de Juan XXIII y el local Pedro Goitia siguen cerrados, no hay noticias de la policía de barrio, Nou Alcolecha está en una situación terrible y sobre todo, la sensación de abandono es la que reciben las asociaciones de estos barrios". El concejal recalca que estos colectivos "siguen trabajando todos los días para ayudar a sus vecinos, para luchar contra la crisis que afecta a las familias más vulnerables y que no merecen que otra vez el PP los traicione y los abandone".

La formación insta a llevar a cabo actuaciones como "la inmediata recuperación del Plan Integral de la Zona Norte·, reforzar el servicio de limpieza, impulsar la policía de barrio, pactar con la Generalitat generar espacios sociocomunitarios a través del Plan Convivint, soluciones coordinadas con la Generalitat y el Estado para impulsar políticas activas de rehabilitación de vivienda y un esfuerzo inversor municipal que debe plantearse en la próxima modificación de crédito para equilibrar territorialmente la ciudad y ayudar a los barrios de la periferia a superar la crisis". Se trata en definitiva, afirma, de ofrecer "una respuesta urgente para cortar el abandono a estos barrios que nunca debería de haberse producido y que resulta, dada la situación de estos barrios, absolutamente indecente".