Matemáticas de Guinness desde Alicante

Uno de los más recientes récord Guinness de todo el mundo lo ha validado un profesor de Matemáticas de Alicante, galardonado en 2019 como mejor docente de Secundaria de toda España.

Lluís Bonet integra en la actualidad el equipo provincial de asesores del Cefire, el centro de formación del profesorado, y ha contribuido voluntariamente a medir con sus cálculos la pompa de jabón de mayor diámetro de todo el mundo, tal y como ha reconocido oficialmente la organización Guinness con el correspondiente certificado.

"Las matemáticas sirven para muchas cosas, y en este caso lo han hecho para ayudar a conseguir un récord Guiness. Medir una pompa de jabón forma parte de la belleza de las matemáticas", apunta el docente, apasionado de la disciplina que enseña.

Espectáculo

Fue una de esas casualidades que se te presenta la vida la que le puso en contacto con el artista italiano Pier Paolo Laconi, conocido bajo el nombre artístico de Whitedream y residente en Alicante desde 2017 en que "me enamoró la ciudad y sus gentes cuando vine de vacaciones invitado por un amigo".

Laconi, de gira por toda España con su espectáculo "Dreaming Bubbles", era el responsable de los espectáculos en resorts de Italia, y hace siete años se le ocurrió innovar de una temporada a otra con un espectáculo de pompas de jabón, que le abrieron "todo un mundo nuevo" en el que conjugar las pompas y la magia, dice.

Ahora, durante el primer año de pandemia, y ya en Sant Joan, tras haber estudiado la fórmula del jabón durante años además de invertir en material para sus espectáculos, decidió que quería hacer algo más, distinto, y se le ocurrió intentar la mayor pompa de jabón del mundo pero con la mano, sin mediar instrumento alguno.

Ciencia

"Lo que no sabía es que detrás de esto había todo un mundo científico que me era ajeno, además de que sea un espectáculo", comenta.

Y aquí es donde entran en juego las matemáticas. El profesor Bonet explica que una de sus alumnas iba a clases de danza y que su profesora es la mujer del artista italiano. Fue la conexión que le introdujo en el mundo Guinness. "Querían proponerme si podía ayudarles a resolver un problema matemático", me dijeron.

Y no se pudo negar "porque me encantan los retos", como ha demostrado en sus clases en el Instituto Mare Nostrum de Alicante, y con los que ha favorecido que sus alumnos hayan logrado varios premios.

"Cuando Pier Paolo me contó su propósito me hizo una gran ilusión". Necesitaba un especialista que midiera la pompa con gran exactitud porque las exigencias del Guinness son milimétricas. "Fue apasionante, llegó a hacer pompas con la mano incluso más grandes que las del récord, pero no se pudieron validar porque todavía no se estaba grabando el vídeo ni puesto el reloj, y las reglas del Guinness son muy estrictas", abunda Bonet.

Informe

Con el escenario ya preparado en la Casa de Cultura de Sant Joan, amablemente cedido por la concejala municipal, y después de toda una tarde insuflando aire con las manos sobre las pompas para tratar de agrandarlas sin romperlas, el artista hizo un descanso, agotado y sin éxito, hasta que algo recuperado "volvió a conseguir pompas de grandísimo tamaño" que han podido pasar a la posteridad.

"Mi colaboración ha consistido en hacer un minucioso informe con los cálculos del volumen de las cinco pompas más grandes, utilizando diferentes técnicas matemáticas y con el apoyo de las herramientas tecnológicas que uso cotidianamente de manera didáctica en el aula: Geogebra y Calculadora Gráfica CASIO CG50".

Son las herramientas que también ha trasladado recientemente a la ministra de Educación, Pilar Alegría, que deberían permitirse en las pruebas de Selectividad cambiando el contenido de los problemas para que el alumno demuestre que sabe cómo llegar a un resultado pese a conocer el final.

Récord

La pompa que ha dado el Guinness al artista Whitedream mide exactamente 0,25metros cúbicos, muy por encima del anterior récord cifrado en 0,089 metros cúbicos. Laconi recalca que él es alto, que mide un 1,90 "y la burbuja era la mitad que yo", destaca con gran orgullo.

"Esa algo increíble, no me hago a la idea. Es una gran satisfacción poder decir que haciendo esto eres el mejor del mundo", confiesa, además de la gran publicidad que supone para su carrera artística.

"En realidad me lo propuse como algo bonito pero ¿qué hay más extraordinario que un récord mundial?, se pregunta para aseverar que él lo ha batido con la burbuja mas grande soplada con la mano.

El profesor, fiel a su pasión matemática, corrobora que el de las pompas de jabón es "uno más de esos entornos de aprendizaje interdisciplinares que se pueden llevar a cabo para potenciar las competencias múltiples del alumnado".

La medición

Lluís Bonet detalla sobre su tarea en el Guinness que se trata de trabajar "sobre una fotografía sobre la cual modelizar la pompa de jabón, para después poder encontrar su volumen".

La pompa, añade, puede aproximarse mediante una esfera y calcular su volumen, "pero es un cuerpo muy frágil y sensible", de ahí la dificultad añadida.

El profesor indica que "el movimiento de descenso por gravedad genera pequeñas deformaciones en la pompa que se asemeja más a media circunferencia y media elipse en el plano de la fotografía".

Y han sido precisamente herramientas matemáticas, como integrales y proporciones, con el apoyo de herramientas tecnológicas como Geogebra y Calculadora Gráfica CASIO CG50, "las que nos proporcionan las estimaciones del volumen de la pompa con mucha precisión".

El gran tamaño conseguido por el artista afincado en Alicante augura que en este campo puede haber récord para rato.