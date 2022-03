"La mascarilla es útil en días como estos con polvo suspendido"

¿Cómo puede afectar a la salud el polvo sahariano que vemos estos días en la provincia?

En principio el polvo son partículas lo bastante gruesas para que el sistema de defensa respiratoria las filtre, por la nariz o el sistema mucofilial de las vías respiratorias. Eso en una persona sana. En una persona que no lo esté, que tenga cualquier patología del aparato respiratorio donde estos sistemas de defensa están disminuidos o tienen una susceptibilidad aumentada a inflamar la vía aérea, por ejemplo los asmáticos, se produce una sobrecarga porque el paciente parte de una indefensa previa.

¿Y qué hay que hacer en esos casos?

Hay que intentar evitar la exposición o poner un filtro como la mascarilla, que filtre el polvo. También es cuestión de sentido común.

¿Qué consecuencias puede tener en los ciudadanos?

En población sana en principio puede producir algo de tos, de carraspera. En un paciente con una enfermedad crónica, un sistema de limpieza respiratoria mermado o asma por ejemplo, lo normal es que se pongan peor de su patología previa.

No solo es el polvo en suspensión...

A todo se añaden las condiciones atmosféricas. Una cosa es el polvo en sí mismo y otra cosa en las condiciones atmosféricas asociadas. La humedad u otros factores también repercuten, sobre todo en los asmáticos. Una cosa es el polvo en sí y otra cosa la borrasca que tenemos estos días en la provincia.

¿Cómo influye esa humedad en los asmáticos?

La humedad en los asmáticos suele empeorarles.

¿Hay grupos de edad a los que afecta más, a niños o mayores?

En concreto con esta situación no tiene por qué ser así. Los niños y las personas mayores son una población en general más frágil que el resto de la población adulta. Cualquier circunstancia, en teoría, ellos son más susceptibles. Si hay una patología previa como hablábamos, se parte de esa desventaja del aparato que te tiene que defender frente a una agresión externa.

¿La mascarilla ayuda en días como estos del polvo suspendido?

La mascarilla sí es útil en estos momentos. Por ejemplo en el desierto, las personas llevan un pañuelo o un velo para protegerse del polvo, incluso si están sanos. Es lógico.

¿Qué otras recomendaciones se podrían dar?

Minimizar la exposición de la forma que cada uno considere: con una pantalla, con un filtro, no estando fuera... y si tienes que realizar una actividad, este es de los peores momentos. Pero repito que a una persona sana no tiene por qué repercutirle en nada más que toser un poco. Beber agua siempre es recomendable, estar adecuadamente hidratado. Cuanto más hidratada esté la mucosa, mejor se defiende. Son medidas básicas y lógicas en estos casos.

¿Es recomendable dejar las actividades al aire libre como las deportivas?

No se trata de no hacer una actividad diaria, pero salir a correr un día como hoy no es lo más recomendable. Si no hay otro remedio, sí. Si no, dejarlo para cuando no haya polvo en suspensión. Los deportistas que salen todos los días, sí se pueden resentir si lo hacen en jornadas como estas con este fenómeno.

¿Y los trabajadores al aire libre?

Mejor con mascarilla si tienen que estar al aire libre estos días. Hay que utilizar siempre el sentido común. Si una personas ve que le molesta, pues debe evitar ese polvo. Lo que es clave es que a la población sana, no le va a pasar nada, pero sí que tienen que tener más protección los más vulnerables.