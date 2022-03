El PSOE de Alicante acusa a Barcala de bloquear la Vía Parque al no haber expropiado aún los terrenos

El Partido Socialista de Alicante denuncia que "la nefasta gestión realizada por el alcalde Luis Barcala ha vuelto a bloquear que Alicante pueda tener completada la Vía Parque en esta legislatura o principios de la próxima. El alcalde no ha tenido empacho durante este mandato en culpar del retraso de las obras al Consell, diciendo que llevan ocho meses expropiando terrenos cuando es todo mentira, como lo demuestra el hecho de que no se ha expropiado el tramo del PAU 1 y el PAU 2. Es decir, sin expropiación no puede haber proyecto, y sin éste, el Consell no puede ejecutar la obra. En estos tramos en cinco años no se ha hecho nada", señala el PSOE en referencia a que aún no se haya iniciado la expropiación de terrenos en algunos tramos.

El secretario general del PSOE de Alicante, Miguel Millana, ha indicado que ”ahora nos encontramos con que el Ayuntamiento no tiene proyecto alguno y que por tanto no ha iniciado las expropiaciones de estos dos tramos. Conclusión: otro mandato perdido y una infraestructura básica para conectar los barrios de la ciudad, paralizada”.

El PSOE calcula que la realización del proyecto para estos tramos puede extenderse por encima de los 18 meses, "lo que significa que en este mandato no podrán iniciarse las obras para la finalización de Vía Parque, una conexión básica para agilizar el tráfico de Alicante y evitar que cada mañana miles de alicantinos sufran las consecuencias de no tener finalizada la infraestructura". “No solo no expropian, es que hay tramos que no están ni definidos. A este paso pasarán diez años y seguirá sin estar acabada la Vía Parque”, ha matizado Millana.

El secretario local de los socialistas de Alicante afirma que Barcala no ha hecho los deberes, no trabaja. “No puede ser más deficiente la gestión. La ciudadanía no se puede permitir un alcalde tan corto de miras e ineficiente para abordar temas básicos para la ciudad. Barcala está anclado en un márketing barato vendiendo proyectos que pertenecen a una realidad paralela, y lo que es peor, mintiendo a los alicantinos y alicantinas”, espeta Millana.

En este sentido, la responsable de Urbanismo en el PSOE local, Trini Amorós, ha asegurado que lo único que ha pretendido Barcala afirmando que se estaba expropiando terrenos cuando no era cierto, es echar la culpa a otro. “El Consell tiene preparada una partida de 32 millones para la Vía Parque, pero no puede concederlos si el Ayuntamiento no presenta un proyecto. Como Barcala no trabaja, no hay proyecto. Solo retrasos injustificados. Solo este alcalde es el responsable del caos que ha generado por no trabajar en finalizar la Vía Parque. Que no trate de implicar a otras administraciones”.