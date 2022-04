La Asociación de Alzheimer de Alicante cumple 30 años de actividad ofreciendo servicios socioasistenciales a las personas enfermas de alzhéimer y a sus familias. Una oferta que abarca atención sanitaria, terapéutica, psicológica y social.

Treinta años "que nos han permitido posicionarnos a la vanguardia en terapias y servicios especializados, y participar en congresos autonómicos y nacionales de alzhéimer", señalan desde la entidad. Así mismo, "cabe destacar nuestra implicación y participación en importantes estudios de investigación, esenciales para el avance en los tratamientos y terapias de las personas con demencia".

Recientemente la asociación ha rehabilitado sus instalaciones, "lo que nos ha permitido ampliar y rentabilizar los espacios existentes para dar mayor cobertura a la creciente demanda de la población". La asociación cuenta con un centro de día terapéutico, un servicio residencial, programa de atención domiciliaria, talleres de estimulación cognitiva para fases iniciales y formación especializada. En los últimos años, además, "se han venido desarrollando programas de inclusión, ya consolidados, como los que se realizan en el Museo Arqueológico, el Museo de Arte Contemporáneo y el Museo de la Universidad de Alicante, además de terapias adaptadas de biodanza, estimulación multisensorial (Sala Snoezelen) o el programa mindfullness para familiares, entre otros".

Se han consolidado también convenios de colaboración tanto con instituciones públicas como privadas de los diferentes ámbitos: académico (Universidad de Alicante, Universidad Miguel Hernández), sanitario (Unidades de Demencia del Hospital General Universitario de Alicante Doctor Balmis, Hospital de San Vicent del Raspeig, y Hospital Universitario Sant Joan d'Alacant), institucional (Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, Diputación de Alicante y Ayuntamiento de Alicante), además de fundaciones privadas como, la Fundación Manuel Peláez Castillo o la Fundación La Caixa. "Sin el apoyo de todos ellos, muchas iniciativas puestas en marcha no habrían sido posible".

"Nuestro compromiso ético sigue y seguirá estando con las personas, y el respeto a su dignidad y a sus derechos, incentivando la participación democrática y activa de empresas, instituciones y particulares", señalan desde la entidad.

Aumento de casos

Según los datos que aporta la OMS, recogidos por el Ministerio de Sanidad, a nivel mundial en 2015, el alzhéimer y otras demencias afectan a 47 millones de personas en todo el mundo (en torno al 5% de la población mundial de edad avanzada), cifra que se prevé que aumente a 75 millones en 2030 y a 132 millones en 2050. Es decir, cada 20 años se duplicará el número de personas afectadas. Estudios recientes estiman que cada año hay cerca de 9,9 millones de nuevos casos en todo el mundo, lo que significa que aparece un nuevo caso cada 3 segundos. Gran parte del aumento se producirá en países de ingresos bajos y medios: en 2015, el 58% de todas las personas con alzhéimer viven en estos países, llegando a 63% en 2030 y 68% en 2050. (World Health Organization, 2017. Global action plan on the public health response to dementia 2017-2025)

Teniendo en cuenta la mejora de la esperanza de vida y el envejecimiento de la población, se prevé que esa cifra siga aumentando, a la luz de los datos que muestran el incremento de población afectada conforme se avanza en edad. En cualquier caso, el alzhéimer no es una consecuencia inevitable del envejecimiento. No afecta únicamente a personas mayores, pues cerca de un 9% de los casos corresponden a la demencia precoz (es decir, aquella cuyos síntomas comienzan a aparecer antes de los 65 años).

De acuerdo con los estudios realizados en España, la prevalencia de esta enfermedad ronda el 0,05% entre las personas de 40 a 65 años; 1,07% entre los 65-69 años; 3,4% en los 70-74 años; 6,9% en los 75-79 años; 12,1% en los 80-84; 20,1 en los 85-89; y 39,2% entre los mayores de 90 años. Tomando los datos poblacionales del INE y aplicando esas cifras de prevalencia, el número de personas afectadas en España supera las 700.000 personas entre los mayores de 40 años. En 2050 el número de enfermos se habrá duplicado y se acercará a los dos millones de personas.