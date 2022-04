Los patinetes eléctricos de alquiler irrumpen en Alicante... por unas horas

Las esquinas de grandes avenidas. Ésta había sido la principal ubicación elegida para situar el medio centenar de patinetes eléctricos de alquiler repartidos por la ciudad de Alicante. En concreto, los dispositivos se han podido ver en calles de la Albufereta, Condomina, el Cabo de la Huerta y Playa de San Juan.

La irrupción de estos vehículos en las calles de Alicante ha despertado en las últimas horas la curiosidad de vecinos de esos barrios de la zona de playas, que no han dudado en acercarse hasta los patinetes para conocer los detalles desde cerca. En los dispositivos, de color azul, aparece un código QR, en el que se explica cómo poder hacer uso. En la aplicación se puede observar la ubicación de los patinetes eléctricos de la empresa Hoppy.

Sin embargo, la presencia de estos vehículos en las calles de Alicante será un visto y no visto. Fuentes de las concejalías de Movilidad y Seguridad explican que policías locales han contactado con el empresario para exigirle que retire los patinetes de alquiler al no disponer de licencia municipal. Los agentes han dado 24 horas para que los vehículos de movilidad personal salgan de las calles de Alicante. De no ser así, será la propia Policía la encargada de retirarlos.

"Ya hay ciudades donde es habitual ver patinetes de alquiler por la calle, como Madrid. Es lógico que algún día lleguen a Alicante", señalaba este jueves Vicente Gómez, vecino de la Albufereta, mientras observaba de cerca uno de los patinetes. "No sé hasta qué punto serán legales, y si se respetará la ordenanza, que no se respeta mucho por muchos", añadía Mari Lara.

Éste no ha sido el primer intento de una empresa de ofrecer patinetes eléctricos de alquiler en la ciudad de Alicante. En septiembre de 2019, la Policía Local de Alicante retiró más de medio centenar de patinetes eléctricos que una empresa había repartido por las calles de Alicante sin licencia municipal. En ese momento, el concejal de Seguridad, José Ramón González, explicaba que el Ayuntamiento no iba a conceder permiso a ninguna empresa hasta que no se aprobase el reglamento para el uso de dispositivos de movilidad personal, que entró en vigor en agosto de 2020.

La norma que regula por vez primera en Alicante la circulación de los patinetes eléctricos obliga a los usuarios a llevar casco de forma obligatoria, no se podrá circular por las aceras y deben hacerlo a una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora por las calles de un carril y un sentido, las zona 30, ciclocalles, carriles bici, pistas bici y sendas ciclables en Alicante. El documento impide que los patinetes eléctricos circulen por aceras, paseos peatonales y avenidas con al menos dos carriles, aunque todavía es más que habitual ver a este tipo de vehículos recorrer aceras bici o paseos peatonales como la Explanada.

Durante los primeros sesenta días de vigencia se aplicó una moratoria para aplicar sanciones por los incumplimientos de la normativa municipal, y la Policía Local de Alicante hizo una campaña informativa, parando a los usuarios para informarles de la puesta en marcha de obligado cumplimiento de las nuevas normas estipuladas en la circulación de los patinetes eléctricos en la ciudad, informa el gobierno tripartito.

La ordenanza, al detalle

Entre los cambios que introdujo la ordenanza está la obligación para circular con los patinetes de portar timbre, luces delanteras y traseras, elementos reflectantes debidamente homologados, y el seguro de responsabilidad civil es recomendable, y solamente pueden estar equipados con un asiento o sillín los vehículos de movilidad personal si están dotados de sistema de autoequilibrado.

La normativa municipal consta de siete capítulos, desarrollados en dieciocho artículos, una disposición adicional y una disposición final, además de dos anexos. El último capítulo regula las sanciones que se dividen en infracciones de carácter leves, con multas de hasta 100 euros; graves, que podrán sancionarse con multas de 101 a 200 euros, y las muy graves con multas de 201 a 500 euros.

La nueva norma divide los vehículos en dos tipos, en función de sus características técnicas, en primer lugar los de tipo A, que son vehículos autoequilibrados, mono-ciclos, plataforma, y patinetes eléctricos ligeros, de menor tamaño, y están equipados con un motor eléctrico y su capacidad máxima de transporte es de una plaza, y disponen de sistema de frenado.

Asimismo los de tipo B son vehículos autoequilibrados y patinetes eléctricos de mayor tamaño. Están equipados con un motor eléctrico y su capacidad máxima de transporte es de una plaza, y también dispondrán de sistema de frenado.

¿Servicio municipal?

El concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Alicante, José Ramón González, señaló recientemente que “el Ayuntamiento quiere sacar a concurso un nuevo contrato para que Alicante tenga el mejor servicio público de alquiler de bicicletas y patinetes eléctricos todo el día funcionando en nuestra ciudad”, y para ello se va a encargar un Plan de viabilidad económica, con el objetivo de poder preparar el nuevo pliego, estudiar el canon y la duración del servicio.

Un total de nueve empresas que operan en España y en más de 135 ciudades del mundo, entre ellas Paris, Londres, Roma, Bruselas, San Francisco o Washington han participado en la consulta preliminar de mercado que ha realizado el Ayuntamiento, del que se desprende que hay que ampliar el plazo de la contratación, establecido inicialmente en dos años, ya que todas darían pérdidas económicas y no resultaría económicamente viable.

Del estudio se desprende que por la experiencia en las ciudades donde operan las nueve empresas, la micromovilidad es efectiva en desplazamientos inferiores a diez minutos como complemento de la intermodalidad, que es donde mayor uso se produce, y son viajes complementarios con los restantes medios de transporte, tanto públicos como privados.

La propuesta del Ayuntamiento fue establecer 75 estaciones, con 370 bicicletas y 370 patinetes eléctricos, y las empresas proponen iniciar con este número durante los primeros 6 meses, dando la oportunidad de incrementar hasta 700 unidades de bicicletas y 1.000 de monopatines durante los 6 meses siguientes. Pudiendo volver al número inicial en la segunda anualidad, si así lo estimasen.

Asimismo sobre las estaciones del estudio se consideran un mínimo de 75, y un máximo de 150 estaciones, que se pondrían de forma virtual, señalizadas horizontalmente mediante marcaje con pintura, con señal vertical y arcos de U invertidos.