Este fin de semana se ha llevado a cabo el reto puesto en marcha por la plantilla de Hidraqua para recorrer los más de 500 kilómetros de distancia entre Benicarló (Castellón) y Orihuela en bicicleta a favor de Aspanion. La llegada, que tuvo lugar en la mañana del domingo a la Glorieta Gabriel Miró de Orihuela, contó con la asistencia de representantes de Aspanion, la plantilla de Hidraqua y ciudadanía que quiso animar a las personas participantes.

El reto ha supuesto recorrer en 24 horas la mayor parte de los municipios en los que opera la compañía en la Comunidad Valenciana, con el objetivo de contribuir a la práctica de hábitos saludables. Todos los fondos recaudados durante esta carrera irán destinados a Aspanion, la Asociación de Padres de Niños Con Cáncer, colaborando además a ampliar la visibilidad de esta Asociación y la labor que realiza.

Jordi Azorín, consejero delegado de Hidraqua, subraya que “ha sido una experiencia única. En esta acción se ha puesto de manifiesto la solidaridad, el compromiso social, el compañerismo y la práctica de hábitos saludables que caracterizan a Hidraqua. He podido participar personalmente cerca de seis horas en este reto y lo más emotivo era ver cómo mujeres y hombres de nuestra plantilla y sus empresas participadas en la Comunidad Valenciana se iban uniendo en los diferentes puntos por los que pasábamos para apoyar esta acción”.

Por su parte, Jose Ramón Peleteiro, miembro de la plantilla y promotor de esta iniciativa, que ha conseguido mantenerse en la bicicleta los 500 kilómetros de forma ininterrumpida, ha destacado que “ha sido una experiencia difícil y a la vez muy enriquecedora que nos ha permitido salir del entorno de trabajo para llevar a cabo una práctica deportiva saludable y social, donde además hemos podido conocer más a nuestros compañeros y compañeras de Hidraqua y sus empresas participadas”.

Asimismo, Peleteiro ha agradecido a la compañía el impulso y apoyo que ha mostrado en todo momento con esta iniciativa y a los departamentos que han contribuido en su consecución. “Únicamente he estado sin acompañamiento en la bicicleta tres horas y he recibido multitud de mensajes que me han trasladado en todo momento su apoyo, de ahí que no me haya sentido solo en ningún punto del recorrido”, ha concluido.

Aspanion es una asociación constituida por madres y padres de menores con cáncer. Trabaja desde 1985 para garantizar la mejor calidad de vida de las niñas y niños afectados y de sus familias, mediante programas de atención psicológica, social y económica; investigación; ocio y tiempo libre e información. En 2021 la entidad atendió a más de mil familias de la Comunidad Valencia, desde sus sedes de Alicante y Valencia; de ellas, 140 eran de nuevo diagnóstico