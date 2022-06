Nueva condena contra la empresa José Juan Bonet, concejal de Vox en el Ayuntamiento de Alicante. El juzgado de lo Social número 2 de Alicante ha fallado en contra de Huerto Social, que deberá pagar a un extrabajador la cantidad adeudada durante el año de contrato, además de las costas del proceso judicial.

Según el fallo fechado hace tres días, los hechos declarados como probados resultan de la "prueba practicada en el juicio, valorada en su conjunto conforme a las reglas de la sana crítica, en especial de la documental aportada por la parte demandante".

El escrito también recoge que ningún representante de la empresa se presentó previamente en el acto de conciliación. "Estimándose acreditada la existencia de la relación laboral con las circunstancias descritas y las premisas fácticas de la existencia de la obligación reclamada, en base a los documentos aportados por la parte actora y no impugnados por la demandada, sin que esta haya alegado el pago ni causa extintiva alguna de su obligación procede la íntegra estimación de la demanda en cuanto al principal reclamado por aplicación de lo pactado", añade el fallo judicial, que condena a la empresa del concejal de Vox a abonar al extrabajador la suma de 1.738 euros, incrementados en el 10% en concepto de interés por mora. Asimismo, tendrá que pagar 600 euros en concepto de gastos por asistencia de letrado. Además, se condena de manera subsidiaria al Fogasa (Fondo de Garantía Salarial) para el caso de insolvencia de la empresa.

Esta condena se la tercera que se conoce en los últimos días. En la primera, la mercantil alicantina Huerto Social Alicante S. L., de la que es administrador uno de los concejales de Vox en la localidad, fue condenada por el despido improcedente de uno de sus trabajadores en 2021. Bonet es, además, el miembro de la corporación municipal con mayor patrimonio, según la declaración de transparencia del Ayuntamiento alicantino.

Según esa sentencia -que es firme y no ha sido recurrida-, se consideran "hechos probados" que el exempleado fue despedido en febrero de 2021, alegando la empresa "la finalización de la obra o servicio para el que fue contratado". Un despido por el que la mercantil del edil de Vox abonó 312 euros al que fuera su empleado. No obstante, el documento refleja que al tiempo de la extinción del contrato, al trabajador se le adeudan 1226 euros por vacaciones no disfrutadas y 798 euros correspondientes a la paga de beneficios.

Días después se supo que el Juzgado de lo Social número 1 de la localidad había fallado que Huerto Social Alicante S. L. despidió de manera improcedente a una trabajadora a la que, además, dejó de pagar cerca de 7.000 euros en los 14 meses que trabajó para la empresa.

Según lo que se desprende de la sentencia, la sociedad administrada por Bonet despidió a la trabajadora a consecuencia de una "clara transgresión de la buena fe contractual" y le entregó un finiquito -después de más de un año de trabajo- de 76 euros. Sin embargo, la magistrada María del Pilar Marín Rojas considera un "hecho probado" que en el presente caso "no hay causa alguna", ya que la empresa no se apoyó "en ningún hecho concreto".

Además, por lo que respecta al contrato de la extrabajadora, que era de tipo temporal, el juzgado recuerda que según el artículo 15.1 a) del Estatuto de los Trabajadores, este tipo de contratos pueden extenderse durante un máximo de 3 años, prorrogables otros 12 meses. En el caso de la mujer despedida por la empresa de Bonet, la relación contractual se prolongó durante 4 años y 5 meses, por lo que el contrato debería haberse convertido en indefinido.