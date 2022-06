El calentamiento del mar Mediterráneo es ya el mayor problema del cambio climático en la provincia de Alicante. Así lo constata el director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, tras constatar que en este “preverano” de récords en la provincia la temperatura del mar esta semana está ya, en muchos puntos de la provincia, en torno a los 25 grados, lo que representa un aumento de tres grados sobre la temperatura normal en la penúltima semana de junio.

En apenas dos semanas de calor, la temperatura del mar Mediterráneo ha alcanzado valores propios de finales de verano que de sus inicios. Las aguas del mar frente a las costas de Alicante, alcanzan ya 23,5º de media, pero hay sectores de la costa de Alicante, Valencia y Castellón que llegan a 25º C. No es raro que si se cumplen las previsiones de verano cálido que señalan varios modelos de predicción estacional el Mediterráneo llegué a alcanzar en algunos sectores del litoral español, 28-29º C, en el centro del verano. “Algo insólito hace treinta años”, recuerda del climatólogo Jorge Olcina.

“Este es el mayor problema del cambio climático en nuestro territorio. Un mar Mediterráneo cálido es un factoor más que favorece el desarrollo de noches tropicales, y que incentiva los procesos de intensidad en las lluvias y aumenta la electricidad atmosférica”, subraya el director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante.

Estos dos fenómenos ya son evidencias del calentamiento en el litoral mediterráneo. Las noches tropicales se han multiplicado por cuatro desde 1980 y ya no bajamos de 80 días con noches tropicales al año. Asimismo, asevera Olcina, han aumentado las tormentas intensas que dejan fuertes chaparrones en la provincia, especialmente desde el año 2000 a la actualidad. “Tormentas que mueven mucha energía”.

Entre 1980 y el presente 2022 las aguas del Mediterráneo han aumentado su temperatura superficial en 1,4º C que es el doble de lo que ha subido la temperatura del aire en el mismo período (0,7º C).

“Es lo que podemos llamar la “mediterraneización” del proceso global de calentamiento climático aquí en el área mediterránea española. Es decir, un efecto regional del cambio climático propio y exclusivo de nuestra zona que ya ha sido catalogada por el IPCC como “hotspot” -área piloto- de cambio climático a nivel mundial”, apunta Olcina.

Los datos ofrecidos por el Centro Europeo del Predicción a Medio Plazo advierten de este calentamiento elevado del agua del mar en toda la cuenca occidental del Mediterráneo, que se va a incrementar en los próximos días, porque la situación atmosférica de temperaturas altas va a favorecer la acumulación de calor en el agua del mar.

La consecuencia directa de esta situación, derivada del calentamiento por el cambio climático, será que la mayoría de las noches de los meses de julio y agosto serán tropicales, es decir que la temperatura no baja de los 22 grados como ya sucedió el pasado día 20, por ejemplo, en Benidorm ciudad en la temperatura mínima no bajó de los 23,5 grados. Si la temperatura no desciende de los 25 grados los meteorólogos califican la noche como tropical.